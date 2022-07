Canicule : les fausses bonnes idées à éviter

37, 38, 39 voire 40 degrés sont attendus ces prochains jours sur une grande partie du pays. Comment préparer notre corps à subir ces fortes chaleurs ? Quels réflexes adopter pour rester en forme ? Lesquels oublier ? RTL.fr fait le point.

On sait que la première chose à faire en période de fortes chaleurs, c'est de s'hydrater. Mais pas n'importe comment. Le docteur Jean-François Toussaint, professeur à l'université Paris-Descartes et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, avait prodigué ses conseils à RTL. Il recommande de "boire de façon plus importante que d'habitude (...) La limite, c'est entre 1,5 et 3 litres par jour".

Et la bonne température de l'eau, ce n'est pas très froid comme on pourrait en avoir envie. Elle doit être à température ambiante. Les boissons chaudes sont également recommandées. Le célèbre exemple des Touaregs qui boivent du thé vert dans le désert en est l'illustration. En buvant chaud, la température interne du corps augmente momentanément et fait transpirer. Ainsi, de la chaleur est évacuée du corps.

Mais les boissons glacées sont à éviter, car, comme l'explique le site de la sécurité sociale Ameli, "cela atténue plus vite la sensation de soif, et vous risquez de ne pas vous hydrater assez pour couvrir vos besoins". On oublie également la bonne bière fraîche : l'alcool est déconseillé car il diminue les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation.

Attention aussi à ne pas boire plus que les doses maximales recommandées. Car dans le pire des cas, ce que l'on appelle l'hyponatrémie (une surhydratation) peut avoir de lourdes conséquences et aller jusqu'à l'œdème cérébral.

Pas de douche glacée

Les douches ou bains glacés ne sont pas non plus une bonne idée. En effet, cette fausse sensation de froid va donner une mauvaise information au corps qui va devoir faire des efforts pour rehausser sa température et revenir aux 37 degrés habituels. "Ce sont des contrastes thermiques intenses qu'il faut absolument éviter" pour les personnes fragiles, indique Jean-François Toussaint.

Il est en revanche recommandé de se laver avec une eau dont la température est d’environ 4 à 5 degrés de moins que la température ambiante.

Ne pas abuser des clim' et ventilateurs

Avoir une climatisation ou un ventilateur, aucun problème, c'est même recommandé pour nous aider à supporter cette chaleur. En revanche, attention aux excès. Concernant le fonctionnement d'un ventilateur pendant la nuit, Jean-François Toussaint admet que c'est une "option moyenne, sauf s'il est dirigé vers le bas du corps". Il conseille de bien s'hydrater durant la journée pour ne pas souffrir de déshydratation à cause du courant d'air créé par le ventilateur : "S'il y a une bonne hydratation le jour, et si l'on n'a pas directement le flux au niveau des poumons, à ce moment-là ça peut être utile".



Pour la climatisation, il ne sert à rien d'avoir un écart trop important avec la température extérieure. Au contraire, ça favoriserait le risque d’asséchement des muqueuses et la possibilité de contracter un virus. Le site Ameli conseille de régler le thermostat 5 °C en dessous de la température ambiante.

