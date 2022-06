Météo en France : pourquoi est-il déconseillé de boire de l’alcool en période de canicule ?

La France est sous une vague de chaleur cette semaine, avec des températures atteignant les 40 °C dans certaines régions. Avec de telles températures, les Français cherchent des points de fraicheur et les cafés et les bars, parfois climatisés, sont l'endroit rêvé pour cela. Or, même si le beau temps appelle à consommer des bières ou des cocktails estivaux, il vaut mieux privilégier les boissons sans alcool.

Invité de RTL, Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile, en explique les raisons. Tout d'abord, "l'alcool déshydrate, c'est prouvé scientifiquement" insiste-t-il, alors que le plus important face à de telles températures, c'est de rester hydraté.

Ensuite, "à forte dose, l'alcool pose la problématique que votre corps n'a plus les capteurs qui vont (suffisamment) bien pour signifier que vous avez" trop chaud, explique-t-il, ajoutant que certaines personnes se retrouvent "en hyper-thermie" à cause de cela. Préférez donc des boissons sans alcool.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info