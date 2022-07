Canicule : pourquoi faut-il orienter son ventilateur vers une fenêtre ?

La France traverse son deuxième épisode caniculaire de l'année, au cours d'un été particulièrement chaud. Ce lundi 18 juillet, le thermomètre indiquait plus de 39,3 degrés à Brest, 39,5 degrés à Saint-Brieuc, 42 degrés à Nantes ou encore 42,6 degrés à Biscarrosse. Pour faire face à des situations étouffantes chez soi ou au travail, des solutions existent pour soulager le quotidien des plus sensibles à la chaleur.

Certaines sont plus contre-intuitives que d'autres. Par exemple, il est conseillé de poser son ventilateur en face d'une fenêtre ouverte et de l'orienter vers l'extérieur. C'est ce qu'a relevé un internaute lundi sur Twitter, relayé des milliers de fois. Il y mentionne un article de CBC, une radio canadienne. Cette technique fonctionne lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. En orientant votre ventilateur ainsi, il évacue l'air chaud de votre intérieur et le remplace par un air plus frais.

Une astuce parfaite pour les soirées où la température a tendance à baisser. Elle permettra ainsi de mieux dormir, tout comme le fait de mettre un drap humide devant son ventilateur ou de retirer sa literie en coton.

