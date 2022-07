Canicule : pourquoi dormir nu n’est pas la meilleure solution ?

Lorsqu'il fait chaud, nous avons tendance à vouloir nous dévêtir pour avoir le moins chaud possible. Cependant, dormir nu en pleine canicule n'est peut-être pas la meilleure solution. En effet, il est conseillé de faire descendre la température corporelle d’un demi-degré Celsius par rapport à notre température d’éveil normale pour bien dormir. Mais la chaleur peut provoquer un phénomène de transpiration qui se poursuivra par une angine ou une rhinite si vous n'êtes pas couverts.

"Le vêtement permet d’évacuer plus facilement la sueur à la surface de notre peau", expliquait au quotidien britannique le docteur Neil Stanley, spécialiste du sommeil au Daily Mail en juillet 2014. "Le tissu de pyjama éloigne la sueur de votre corps", dit-il, "et vous fera vous sentir beaucoup plus frais et plus à l’aise". Autant pour se protéger des maladies que pour se sentir mieux, le spécialiste est donc formel : porter un vêtement de nuit est essentiel.

Quel vêtement choisir ?

Les tissus à base de matières naturelles comme le lin ou le coton sont donc les mieux adaptés à la chaleur. Le coton absorbe ainsi 10 à 20 % d'humidité contre à peine 3 % pour le polyester ou 5 % pour le polyamide indique le site d'informations Futura Sciences. Le chanvre ou la soie sont aussi très adaptés. Les vêtements de nuit qui serrent à la taille ou qui disposent de plusieurs couches ne doivent pas être adoptés. En effet, ces deux caractéristiques renforcent le poids et l'épaisseur du vêtement.

Pour avoir une sensation de fraîcheur supplémentaire, vous pouvez mettre votre tenue de nuit au réfrigérateur 1 à 2 heures avant d’aller vous coucher. Si l'effet sera limité dans le temps, il permettra cependant de s'endormir au frais. La même opération peut être réalisée avec les draps de votre lit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info