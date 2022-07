Une nouvelle vague de chaleur va toucher la France dans les prochains jours. Moins d'une semaine après l'épisode caniculaire qui a mis la France et les organismes à rude épreuve dans la deuxième moitié de juillet, plusieurs météorologues ont partagé des modèles abondant dans le sens d'un reflux de chaleur après une accalmie ces derniers jours : le pays se prépare à voir remonter le mercure à des niveaux très élevés à la fin de la semaine.

"Ce sont des informations qui sont encore assez diffuses, compte tenu de l'échéance, explique Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo France, joint par RTL. L'anticyclone des Açores est quasiment retourné chez lui. On a donc un flux un peu plus frais qui traverse la France avec un retour aux valeurs de saison. Mais à partir de vendredi, l'anticyclone va se rapprocher de la façade Atlantique et on va retrouver de hautes pressions sur la France pour dimanche et le début de la semaine prochaine", résume le spécialiste.

Dans ces conditions, l'Hexagone va à nouveau connaître des températures supérieures à la normale à partir de lundi. La journée la plus chaude est attendue mercredi, avant un probable petit tassement. Si les prévisions ne sont pas encore assez précises pour estimer les températures ville par ville, Météo France table sur un thermomètre avoisinant les 28 degrés en moyenne dans la moitié Nord du pays dimanche avant un franchissement de la barre des 30 degrés lundi sur la majorité du territoire. La moitié Sud devrait atteindre les 32, voire 33 degrés en moyenne dès dimanche, avec des pointes à plus de 35 degrés, s'approchant parfois des 40, dans la vallée du Rhône et la Méditerranée.

Trop tôt pour parler de nouvelle canicule

À ce stade, les spécialistes refusent de parler d'une nouvelle canicule, après les épisodes de juin et juillet. "On surveille de près l'évolution de cette vague de chaleur qui devrait s'étirer avec des seuils élevés pendant au moins quatre jours. Il y a un potentiel pour une canicule. Mais on ne peut pas le formuler au stade de l'alerte pour l'instant", explique Jean-Yves Choplin.

Le déclenchement d'une alerte canicule, qui engendre des actions du côté des autorités sanitaires ou des pompiers, suppose en effet de remplir plusieurs critères, parmi lesquels une température maximale dépassant des seuils départementaux pendant au moins trois jours, et une température minimale ne permettant pas aux organismes de récupérer des chaleurs intenses la nuit.

Pour l'instant, les prévisionnistes s'accordent à dire que cette vague de chaleur n'a rien à voir avec celle que l'on vient de connaître lors de la deuxième quinzaine de juillet, ni en durée, ni en intensité. "Ce sont les jours les plus chauds normalement en France. On va être au-dessus des valeurs saisonnières. Mais on ne voit pas poindre les records de température", conclut Jean-Yves Choplin.

