Canicule : "La transpiration peut affecter l'efficacité du masque", selon un médecin

publié le 07/08/2020 à 19:17

53 départements sont en alerte orange canicule, 9 en alerte rouge. Cet épisode de canicule commence fort et cela va durer jusqu'à mardi 11 ou mercredi 12 août.

Météo France explique cette alerte rouge à la canicule par une combinaison de facteurs : les fortes chaleurs, l'épidémie de coronavirus, la pollution, des risques de surmortalité... "C'est toujours inquiétant quand ça annonce une période de canicule. Tout le monde a dans le souvenir celle de 2003 qui avait été une véritable hécatombe, notamment chez les personnes âgées", démarre Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d’honneur de la Fédération des Médecins de France.

Olivier Véran, le ministre de la Santé rappelait ce vendredi matin que malgré les fortes chaleurs, il faut continuer d'appliquer les gestes barrière et garder son masque. "On fait attention à changer le masque, car la transpiration peut affecter son efficacité. Il faut donc bien faire attention à ne pas le garder plus de 4 heures consécutivement (...) Il faut respecter les mesures barrières qu'il fasse chaud ou froid, c'est une nécessité", poursuit le médecin.