Consommation : les boissons énergisantes sont-elles dangereuses ?

publié le 06/03/2021 à 12:56

Red Bull, Burn, Monster... Les adolescents raffolent des boissons énergisantes, elles sont pourtant dangereuses pour la santé. La CLCV a calculé leur nutriscore de ces boissons, et le résultat est sans appel : elles seraient classées D ou E.

Elles contiennent en effet beaucoup de sucre et bien d'autres substances, indique Lisa Faulet, responsable scientifique de l'association. "C'est des produits qui contiennent beaucoup d'additifs, en moyenne 6 additifs : des acidifiants, des arômes, des conservateurs, des épaississants et j'en passe. Et des substances qui sont excitantes, comme la caféine, à des doses énormes. Par exemple, une canette de 500 ml va contenir l'équivalent de 3 expressos", affirme la spécialiste.

Y a-t-il des risques ? Oui, répond Lisa Faulet. "La consommation de ces boissons énergisantes peut présenter des risques puisqu'elle masque un peu les effets de l'alcool et donc ça pousse à en consommer encore plus. Elles peuvent être aussi dangereuses dans le cadre d'une pratique sportive puisqu'elles ne présentent aucun intérêt nutritionnel et à l'inverse, favorisent plutôt la déshydratation."