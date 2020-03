Bien-être : trois antisèches pour rester positif

publié le 14/03/2020 à 11:02

Cultiver une attitude positive. Jonathan Lehmann vient de publier son nouveau livre, Les antisèches du bonheur. C'est une méthode qu'il a imaginé il y a quelques années pour apprendre à se créer plus de moments de bonheur et diminuer les émotions négatives.

L'idée c'est de mettre en place des habitudes qui libèrent de la tyrannie du mental, vous savez, toutes ces pensées qui nous polluent et qui nous gâchent la vie. Voici trois idées qu'il m'a proposé pour vous, chers auditeurs. Première idée : la poubelle mentale. C'est le fait d'écrire ou de dire à l'oral toutes nos pensées, celles qui tournent en boucle et qui nous donnent l'impression d'avoir une cocotte minute dans la tête. Son conseil, c'est d'extérioriser tout ce qui nous passe par la tête pour faire le tri, y voir plus clair et donc diminuer le stress.

Deuxième idée : la douche de gratitude. Sous la douche, pensez à quatre ou cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Faites votre liste de vos petits bonheurs quotidiens. En le faisant tous les jours, vous donnez à votre mental des ondes positives. C'est comme un entraînement pour voir la vie du bon côté et être moins anxieux.

Troisième idée : la méditation. On en parle partout, tout le temps parce que c'est un outil puissant. En méditant, vous filtrez les pensées inutiles et toxiques. Vous focalisez votre attention sur le moment présent, le seul qui compte. Pour vous aider, je vous recommande Les méditations guidées de Jonathan Lehmann. Écoutez-le sur le web, sur son appli, et lisez son livre. Voilà une minute qui peut tout changer.