La méditation fonctionne-t-elle pour tout le monde ?

publié le 20/12/2019 à 07:00

On entend parler de la méditation depuis un certain temps mais elle semble encore être un concept flou. Et les idées reçues qui circulent toujours sur cette pratique de plus en plus tendance ne donnent pas forcément envie de s’y mettre. On est fait pour s'entendre cherche à y voir plus clair !

Pourquoi une telle image ? Est-elle contraignante à expérimenter ? Fonctionne-t-elle pour tout le monde ? Qu’apporte-t-elle à celles et ceux qui la pratiquent ?

Invité.e.s

- Fabrice Midal, philosophe, écrivain et un des principaux enseignant de la méditation. Auteur de Méditer : le bonheur d'être présent (Editions Philippe Rey)



- Elena Sanders, grand reporter à Sciences & Avenir, spécialiste en neurosciences

