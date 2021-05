Bien-être : qu'est-ce que la naturopathie ?

publié le 01/05/2021 à 09:35

On en parle beaucoup mais on ne sait pas forcément à quoi correspond la naturopathie. J’ai rencontré Sylvie Ganter, naturopathe, qui explique ce que c'est : "Vous avez une belle voiture, vous en prenez soin, c’est-à-dire que dedans vous mettez le meilleur carburant, vous l’entretenez à l’intérieur et à l’extérieur et vous roulez pour qu’elle ne s’encrasse pas."



Notre corps c’est comme cette voiture. Vous devez en prendre le plus grand soin parce qu’en plus vous ne pourrez pas en acheter un autre contrairement à une automobile. À travers ses programmes de naturopathie, Sylvie Ganter est un guide qui remet votre énergie vitale en route. Elle n’a pas de formule magique, c’est vous qui avez les clés du véhicule. Elle c’est le copilote.



Concrètement on peut faire quoi ? Il y a trois bonnes habitudes à prendre. D’abord faire attention à son alimentation. L’assiette idéale doit être composée à moitié de légumes crus et cuits. Vous devez aussi faire le plein de protéines, animales ou végétales. Par exemple,

de la viande, du poisson, des pois chiches, des haricots blancs, des œufs. L’idée c’est de faire le plein d’énergie, de vitamines et de fibres.



Deuxième bonne habitude : l’exercice physique. Le mouvement c’est la vie. Alors l’idéal c’est de bouger 30 minutes par jour et marcher est la manière la plus simple de le faire. Et troisième bonne habitude à prendre : relaxer son mental. Prenez par exemple une minute par jour pour réfléchir à ce qui vous donne de l’énergie. Et mettez-le en numéro un des choses à faire dans votre journée. Ça peut être des choses toutes simples, prendre un bain, jouer avec les enfants ou juste fermer les yeux en silence quelques secondes.



En fait la naturopathie c’est une hygiène de vie, pour que votre moteur s’encrasse le moins possible.



Voilà une minute qui peut tout changer.