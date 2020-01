Bien-être : oser pour vivre de nouvelles aventures

publié le 19/01/2020 à 11:15

Et si cette année, on osait faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Surtout, qu'on s'en fait une montagne alors que finalement, ce n'est pas si compliqué. Un jour, j'ai pris une décision difficile pour moi, j'ai quitté mon job après plus de 10 ans dans la même société. J'ai quitté mon confort et mes habitudes.

Je n'avais pas d'idée très précise pour la suite, en dehors de construire autre chose qui me ressemblait plus. J'ai mis du temps, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai demandé à ma famille, à mes amis, de m'éclairer et évidemment, j'ai trouvé des dizaines d'excuses et de prétextes pour ne pas oser le faire. J'étais tellement malheureuse de passer mes journées à tourner autour du pot.

Finalement, j'ai réussi à oser. Je me suis lancée, comme si plus rien ni personne ne pouvait me barrer la route. Je me souviens encore de ce soulagement incroyable, de cette sensation de liberté absolue, cette joie d'avoir réussi à le faire.

Je n'ai jamais regretté, même si je dois avouer que les relations avec mon banquier sont beaucoup plus tendues à la fin du mois. On peut aussi oser de petites choses, on peut oser de mille façons. Par exemple, oser dire les choses pour crever l'abcès et se libérer, oser changer ses habitudes pour créer de nouvelles opportunités, oser aller vers l'inconnu pour vivre de nouvelles habitudes.