Bien-être : dire merci à la vie pour se sentir mieux

publié le 18/01/2020 à 11:01

Merci ! C'est adorable de dire merci. C'est si simple et pourtant, tellement important. Ce petit mot, on peut le dire, l'écrire et même l'exprimer avec un sourire. Il y a plein de façon de dire merci.

Il y a le merci du quotidien, que l'on a tendance à oublier : le merci à la boulangère, pour le croissant tout chaud, à notre maman pour la chemise repassée, à un monsieur qui nous a tenu la porte ou nos collègues pour le bouquet de fleur.

On apprécie aussi les merci plein de reconnaissance : merci à toi qui m'a déposé en voiture ce matin. On peut aussi dire "merci pour tout", "merci d'être là", ces deux là sont magnifiques.

Dire merci à tout ce que la vie vous apporte chaque jour, c'est magique. Quand vous vous endormez le soir, au lieu de faire la liste de tout ce que vous devez faire demain ou tout le négatif de votre journée, prenez une minute et remerciez pour ce petit cadeau que la vie a mis sur votre chemin. Il y en a toujours un, même dans une mauvaise journée.

En exprimant votre gratitude, vous voyez le bon côté de la vie et vous attirez d'autres choses positives encore. Merci qui ? À qui vous voulez, que ce soit le ciel, votre ange-gardien. D'ailleurs, qui remerciez-vous le plus souvent ?