Bien-être : demandez de l'aide, sans hésiter !

publié le 11/01/2020 à 12:14

Souvent, on croit qu'on n'a besoin de personne. Mais demander de l'aide à un moment donné c'est bien aussi, c'est mieux que de s'enliser dans son coin ou de tourner en boucle tout seul. Il ne s'agit pas pour autant de demander de l'aide systématiquement, sur tous les sujets, tout le temps. Il s'agit plutôt de ces moments où, sans l'aide de quelqu'un, vous n'y arriveriez pas. Non, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, mais vous ne pouvez pas tout savoir faire, ni tout faire, et c'est complètement normal.

Vous avez le droit d'être épaulé et soutenu. Voilà quelques exemples : demandez de l'aide, sans hésiter, pour ce déménagement qui ira bien plus vite et sera sans doute moins compliqué pour des bras plus gros que les vôtres. Et puis demandez à un spécialiste des explications sur ce dossier qui est bien trop flou pour vous.

C'est valable aussi pour les petites choses du quotidien, comme installer une tringle à rideaux. Aller, demandez un coup de main, demandez un service, vous verrez, ça change la vie et ce n'est pas si compliqué. Et non, vous n'allez pas déranger, surtout si vous le demandez gentiment et que vous remerciez pour cette aide précieuse. Si de mon côté, je peux vous aider à sentir le soleil même s'il ne brille pas, comptez sur moi !