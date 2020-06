Michel Cymes explique pourquoi le sommeil est le meilleur allié du cerveau

publié le 08/06/2020 à 10:01

Parlons ce matin de cet organe magique qu’est le cerveau. Pour bien fonctionner, il a besoin de sommeil et je dirais surtout qu’il a besoin de votre sommeil car quand on regarde les choses de plus près, le cerveau, lui, ne dort jamais vraiment. Quand vous vous reposez, il bosse, il fait le ménage. Si c’était un ordinateur, on dirait qu’il fait "RESET" pour se régénérer et être prêt à donner le maximum de ses capacités quand une nouvelle journée commence.



Ce grand nettoyage nocturne est censé mettre de l’ordre dans notre mémoire, dont les circuits cérébraux ont fait l’objet de mille travaux qui ont permis aux chercheurs d’identifier les zones stratégiques. Il y a d’abord l’hippocampe. Nous l’avons d’ailleurs en deux exemplaires puisqu’on en trouve un dans chaque hémisphère cérébral. Il y a ensuite le néocortex, qui passe pour la partie la plus évoluée de notre cerveau.



Pour poursuivre notre comparaison avec un ordinateur, disons que l’hippocampe gère la mémoire à court terme. C’est la mémoire vive. Il vous permet d’avoir à disposition des informations qui peuvent vous être utiles. Vous savez, c’est comme quand vous allez chercher les "derniers documents" dans votre ordinateur. Vous les trouvez tout de suite. Le néocortex, lui, c’est le disque dur. Il regroupe toutes les informations qui sont passées par le sas de l’hippocampe et qui ont été jugées dignes d’être conservées. C’est en quelque sorte le lieu de stockage définitif.



Dormir suffisamment est essentiel pour la mémoire

Et c'est justement pendant notre sommeil que s'opère la sélection. Quand nous dormons, nous ne sommes a priori pas occupés à faire autre chose : lire, écrire, réfléchir, faire la cuisine, parler à la voisine, apprendre l’anglais ou tondre la pelouse... Notre cerveau est moins encombré que quand nous sommes éveillés, il peut donc mieux travailler pour faire le ménage entre ce qui doit être stocké et ce qui doit être mis à la poubelle.

Vous savez, c’est comme dans les entreprises. C’est souvent la nuit que le personnel de nettoyage fait son travail parce que dans la journée, les couloirs sont encombrés par les allées et venues des salariés. Le cerveau, c’est pareil. La nuit, il peut travailler plus efficacement, mais il y a une condition à cela : lui laisser un minimum de temps.

Voilà pourquoi faire de bonnes nuits, dormir suffisamment, est bon pour la mémoire. Au matin, quand l’hippocampe a été vidé de ce qu’il contenait, que ce soit pour être mis à la poubelle ou pour être stocké, il est comme neuf, prêt à accueillir de nouvelles informations.





Une fois qu’on a bien compris ce qu’étaient les circuits de la mémoire, celle-ci peut être manipulée, mais pour la bonne cause. On peut imaginer qu’elle soit stimulée, ce qui serait un espoir pour toutes les personnes susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer. On peut aussi imaginer que soit accentué le fameux ménage dont je vous ai parlé de manière à faire disparaître les souvenirs liés à un traumatisme... Bref, le cerveau reste un terrain de jeu sans limite pour les chercheurs.