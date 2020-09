publié le 05/09/2020 à 12:02

Comment trouver une bonne raison de se lever le matin ? Comment donner, dès votre réveil, plus de sens à votre journée et plus de plaisir à votre vie ? Une solution : la philosophie de vie japonaise qui se nomme "Ikigai". "Iki" veut dire "vie" ou "être en vie" et "gai" signifie "qui vaut la peine", ou "qui a de la valeur". En trouvant votre "Ikigai", vous trouvez une vie personnelle et professionnelle qui vous correspond pleinement.



Pour ce faire, il faut se poser quatre questions. Il convient de se demander ce que vous aimez faire dans la vie, ce en quoi vous êtes doué, pour quelles activités vous pouvez être rémunéré et enfin, ce dont le monde a besoin. Ensuite, il est recommandé de noter les réponses dans un carnet et de s’inspirer des modèles sur Internet. Ce que vous allez écrire est déjà en vous, et ne demande plus qu’à s’exprimer.

Quand ce travail sera terminé, il sera donc possible de trouver le point commun aux quatre questions. Vous aurez ainsi trouvé votre "Ikigai" : votre raison d’être. Cet exercice permet à chacun de réaliser une incroyable prise de conscience pour enrichir la vie et transformer son quotidien. Même s’il est très tôt, cette philosophie donne une envie formidable de se lever chaque matin.