Bien-être : adopter la technique des pas de bébés pour positiver

publié le 01/11/2020 à 11:15

Ce reconfinement peut être l'occasion de se donner les moyens de changer les choses dans sa vie de manière moins radicale. Il est vrai que souvent, la brutalité de nos actes se justifie par l'idée que sinon, on n'y arrivera jamais. Sauf que souvent, c'est très difficile, même avec une volonté de fer. L'effort pour y arriver est tellement énorme, qu'il n'est pas évident de trouver le courage pour le faire. C'est normal.

Il existe une technique plus payante : celle des pas de bébés. En avançant petits pas par petits pas, vous allez en plus enlever beaucoup de pression et vous donner de la force.

Il existe beaucoup de situation dans lesquelles ont peut l'appliquer. Par exemple, si vous commencez un régime, au lieu de compter tous les kilos qu'il vous reste à perdre, réjouissez-vous de chaque kilo perdu ! Lorsque vous vous remettez au sport, au lieu de vous lamenter sur votre état musculaire, reconnaissez votre courage à chaque étape. Et lorsque vous regardez votre to-do liste pleine à craquer, au lieu de désespérer, félicitez-vous de chaque action que vous aurez réussi à réaliser.

Cela peut prendre plus de temps, mais ce n'est pas une histoire de timing, et dans certains cas, cela peut même aller plus vite. Les pas de bébé vont vous faire gagner en énergie pour atteindre votre objectif. Vous allez être fier de vous et rester positif. C'est ce qu'il y a de plus important.