Bien-être : 4 idées pour traverser la maladie d'un proche

publié le 24/10/2020 à 11:41

Il y a des combats qui méritent d'être partagés, pour donner du courage à d'autres. Don son livre Courage Antoine, l'illustratrice Fabienne Legrand raconte, avec émotion et humour, sa longue bataille pour sauver son fils, victime d'une méningite très grave. Cette histoire peut s'avérer être inspirante pour tous ceux qui traversent des épreuves dans leur vie ou avec un proche.

L'auteure dévoile quatre idées qui l'ont aidée à traverser la guérison de son fils. La première est de ne jamais perdre confiance en son intuition, même après avoir entendu les pires nouvelles et diagnostics. Ensuite, elle estime qu'il faut toujours garder son sens de l'humour car cette faculté permet de désamorcer les drames éventuels dans nos vies.

La troisième idée et de créer une force de liens en appelant à l'aide ses proches et même des inconnus sur les réseaux sociaux, comme l'a fait Fabienne Legrand. Ainsi, on construit comme elle une communauté solidaire pour partager, parler et trouver du réconfort. Une fois ce fabuleux échange d'énergie mis en place, vient la quatrième idée qui est de partager des photos, des nouvelles et des messages réguliers avec la personne de votre entourage qui est malade ou moins bien.