Bien-être : écouter le son d'un bol en cristal pour se relaxer

publié le 25/10/2020 à 10:16

Dans le contexte ambiant, nous avons vraiment besoin de nous détendre. Pour cela, il existe un moyen très simple : écouter le son bienfaisant d'un bol en cristal. En effet, les bols en cristal sont composés de silice. Ils émettent des vibrations et lorsqu'on écoute ces sons, leurs ondes vont faire du bien autant à nos oreilles qu'à notre corps.

On en trouve facilement et un peu partout et on peut soit apprendre à s'en servir, soit écouter leur douce musique. Cela va nous relaxer car, ce son qui se mesure en hertz va permettre au mental de se relâcher, à nos tensions physiques de s'apaiser, il va aussi réguler les émotions négatives comme le stress, l'angoisse, la colère ou la tristesse et apporter beaucoup d'énergies positives. Pour en profiter le plus possible, il faut s'installer confortablement et fermer les yeux.