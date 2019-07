publié le 14/07/2019 à 07:01

Une odeur d'herbes de Provence et de graisse qui crépite sur les braises... L'allié indispensable de l'été, c'est bien le barbecue, avec ou sans cigales en fond sonore. Mais à trop forcer sur la cochonnaille, votre corps estival peut en pâtir.

Au delà du physique, l'abus de graisses peut en effet entraîner différents problèmes de santé. En ce qui concerne la préparation, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) est rassurante : "la cuisson au barbecue n'est pas dangereuse sauf si des composés toxiques se déposent sur les aliments ou sont inhalés lors de la combustion du charbon de bois ou des allume feu".

Voici quelques conseils indispensables pour que votre barbecue reste un moment de convivialité autour de ce goût fumé qui sent bon les vacances au soleil.

1. Votre viande ne doit pas toucher les braises

On aime tous que sa viande soit un peu dorée, mais attention, le contact direct avec la flamme est à proscrire. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ont des propriétés cancérigènes. Pour ne pas brûler sa viande, faites attention à sa hauteur de cuisson.



Il est recommandé de ne pas dépasser 220 °C de cuisson et de placer votre grille à 10 cm des braises. Pensez aux papillotes avec une feuille d'aluminium rabattue sur la viande et les légumes. Le tout peut être cuisiné en même temps en plaçant le tout près des braises.

2. Évitez la chute de graisse dans les flammes

La chute de la graisse sur les flammes ou la braise peut provoquer des flammes et des fumées qui brûleront votre viande si elles la touchent. Pour éviter de transformer votre barbecue en lance-flammes, vous pouvez recouvrir les braises d'un peu de cendres ou dégraisser votre viande avant de la cuire.



Si vous avez un gros morceau de viande, vous pouvez le découper pour qu'il soit plus rapidement cuit à cœur. Avant d'utiliser votre barbecue, faites attention à ce qu'il ne reste pas de graisse dedans.

3. Lavez vos mains et vos ustensiles

Vous avez passé la journée dans votre potager à récolter vos légumes qui accompagneront votre plancha, n'oubliez pas de vous laver les mains. C'est essentiel pour éviter que des bactéries ne se propagent dans votre viande.



Pareil pour vos ustensiles : une fois utilisée, une planche ou un couteau doivent être nettoyés. Si vous êtes victime d'un virus, comme la gastro, laissez vos proches s'occuper de la cuisine : ils vous en remercieront. N'oubliez pas de nettoyer votre barbecue ainsi que la grille une fois que vous n'en n'avez plus besoin.

4. Sortez votre viande au dernier moment

Attention à l'hygiène. Tous les ans, l'Anses observe une augmentation des infections-alimentaires pendant l'été. Votre viande ne doit pas rester au soleil pendant que vos braises se forment.



Sa place avant la cuisson, c'est la partie la plus froide du réfrigérateur. Faites attention lorsque vous manipulez la viande, un jardin n'est pas aussi propre qu'une cuisine. Il faut que l'environnement du barbecue soit propre.

5. Attention à la cuisson des volailles

Vous aimez peut-être que votre viande soit plus bleue que rouge. Les viandes blanches comme les volailles, le porc ou le veau ne doivent pas être roses et ne doivent pas s'accrocher à l'os.



Si vous avez de gros morceaux, vous pouvez les précuire dans une casserole. N'oubliez pas qu'avant de consommez vos marinades, vous devez les avoir préalablement cuites : pas question de lécher le fond du plat.

6. Privilégiez les viandes maigres et le poisson

Vous voulez profiter de votre barbecue tout l'été sans prendre un gramme ? Les viandes rouges ne vous aideront pas beaucoup à garder la ligne, ce sont celles qui sont les plus grasses.



Les viandes maigres comme le veau, la volaille (sans la peau) sont parfaites pour garder la ligne. Pour varier, vous pouvez penser au saumon, à la truite, à la daurade. La langoustine et les gambas sont elles aussi très bonnes, à condition de ne pas forcer sur la mayonnaise.

7. Dites oui aux légumes et non aux sauces

Une béarnaise peut très appréciée pour accompagner une pièce de viande, mais évitez d'en abuser. Pareil pour la mayonnaise, le keptchup ou la sauce algérienne. D'une manière générale, évitez le plus possible les sauces industrielles dans lesquelles on trouve des additifs.



Si vous voulez parfumer votre viande, vous pouvez faire une marinade en trempant entièrement votre viande pendant plus de 30 minutes dans du jus de citron ou du miel avec du thym ou de l'huile d'olive avec des herbes de Provence.



En accompagnement, plutôt que des frites grasses, pensez aux aubergines grillées, aux poivrons ou à une salade niçoise ou de tomates. Enfin, ne forcez pas sur l'alcool.