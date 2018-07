publié le 30/06/2018 à 11:05

Dans l'univers impitoyable du barbecue, il y a deux types d'individus : ceux qui allument, et ceux qui regardent. Alors que certains semblent nés pour attiser les flammes et souffler sur les braises, d'autres se contentent de déguster grillades et merguez... En espérant ne jamais devoir mettre la main au tison.



Allumer un barbecue n'est pourtant pas une science hermétique. En prenant toutes les précautions nécessaires - éviter la proximité avec des arbres ou une clôture en bois, tenir les enfants à l'écart, utiliser des ustensiles appropriés et éloigner les grillades des flammes - la cuisson au barbecue est même un art parfaitement accessible à tous.

Vous aimeriez vous lancer mais vous craignez de vous frotter à un échec cuisant ? Voici cinq conseils à garder en tête, qui feront de vous un véritable expert de la grillade.



1. Achetez un charbon de bonne qualité

C'est peut être un détail pour vous, mais pour un barbecue, cela peut faire toute la différence : pour réussir votre allumage, le choix du charbon de bois est un élément important.



Quelque soit l'essence de bois que vous utiliserez, le charbon doit être le plus pur possible, dans l'idéal avec un taux de carbone supérieur à 80%. Cette caractéristique garantit une meilleure conservation de la chaleur, mais aussi un allumage plus rapide. Pour être sûr de choisir un produit adapté, cherchez la mention "qualité restaurant" sur le paquet.



2. Misez sur les allume-feux naturels

Pour réussir votre allumage du premier coup, optez pour des allume-feux naturels : laine de bois, cubes de cire, bois compressé... Évitez cependant l'alcool à brûler, sous forme de gel ou liquide. Selon Vincent Tiberghein, chef de cuisine interviewé par Le Figaro Madame, ce produit est volatil est dangereux - sans compter qu'en se dispersant dans les braises, il peut donner un goût indésirable à vos aliments.

3. Optez pour la technique du "tipi"

Vos allume-feux sont prêts ? Disposez en quelques un sous la grille du barbecue, et entourez les de petits "tipis" de petit bois. Attention : ne les serrez pas trop, il faut laisser passer de l'air pour éviter d'étouffer le feu. Pour bien faire prendre les allume-feux, vous pouvez aussi les allumer en enflammant d'abord du papier journal froissé en forme de mèche.



4. Utilisez du papier journal... avec stratégie

Si vous n'avez pas d'allume-feux sous la main, vous pouvez aussi bien utiliser du papier journal. À condition de savoir comment le disposer : il doit permettre au charbon de chauffer de manière homogène.



Pour réaliser un bel allumage, munissez-vous d'une bouteille. Entourez-la de feuilles de papier journal froissées en "boudins", que vous superposerez les unes sur les autres jusqu'à atteindre la partie étroite de la bouteille. Posez la bouteille dans le barbecue, et disposez ensuite votre charbon tout autour, en forme de pyramide.

Retirez la bouteille : votre construction ressemble à une sorte de volcan, avec une cheminée en papier. Placez une allumette dans le trou. Le papier se consume rapidement et en quelques minutes, le charbon s'effondre au-dessus : vos braises sont prêtes !



5. Investissez dans une "cheminée d'allumage"

C'est LA technique imparable pour réussir sans effort un bon barbecue. Avec sa forme de tube, la cheminée d'allumage contient les flammes, ce qui évite d'avoir à souffler dessus - ou utiliser un sèche-cheveux ou un soufflet. Bien protégées, les braises diffusent une chaleur homogène pendant plus longtemps.



Disponibles à des prix entre 10 et 40 euros, ces équipements conviendront particulièrement aux véritables habitués du barbecue.