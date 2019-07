Canicule : planter des arbres pour lutter contre la chaleur des villes

publié le 09/07/2019 à 04:51

Comment garder de la fraicheur dans les villes l'été ? Parmi les solutions : planter des arbres ! La ville de Paris a présenté lundi, un plan d'action pour lutter contre la canicule et beaucoup d'autres communes en France veulent faire pousser dans leur centre-ville des forêts. Changement d'époque ! Pendant 50 ans on a abattu des arbres en ville pour construire des routes et des immeubles, là on fait le contraire.

La ville d'Angers veut en planter 100.000 en 5 ans, Paris en veut 20.000 de plus. Car les arbres aident à lutter contre la pollution et la chaleur. Alors les mairies plantent mais plus forcément les mêmes arbres qu'avant. On choisit des essences qui résistent mieux aux canicules, aux maladies et qui captent la pollution. En ville le marronnier attaqué par la mineuse, une petite chenille, est sec et marron dès le mois de juillet.

Autant planter des arbres qui restent verts en août, comme le sophora. Le bouleau avec ses feuilles poilues, agrippe les poussières de pollution. Seulement voilà, il y a un problème : pour planter des arbres, il faut de la terre. Entre les parkings, les réseaux d'eau, de gaz et les métros, les villes sont souvent construire sur un gruyère. À Paris, Anne hidalgo veut planter des forets devant la gare de Lyon, la mairie, l'opéra Garnier, et pour ca, elle va utiliser les parkings.

Devant l’Hôtel de ville, le premier étage du parking sous terrain va être rempli de terre et à la place des voitures, il y aura des racines. Des études scientifiques ont montré une réduction du nombre de personnes malades dans les villes où il y a plus d'espaces verts. Et là où il y a des arbres, dessous ou juste autour, la température peut baisser de 2 à 4 degrés.