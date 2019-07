Comment bien choisir ses sardines ?

publié le 08/07/2019 à 13:07

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !





Sardines en conserve, crues ou au barbecue... C'est la saison, c'est bon pour le porte-monnaie et pour la santé, on vous explique tout!

Elle a dépanné des générations de campeurs ou d'étudiants pressés, nul en cuisine, la sardine fait le bonheur des papilles et des conserveries dont elle reste un produit phare...

Populaire au Moyen-Age avant de devenir un mets d'exception et onéreux au XIX ème siècle, la sardine redevient accessible et populaire au début du XX ème siècle avec la prolifération des conserveries.

La sardine est reconnaissable à son dos bleu-vert et aux flancs et abdomen argenté. Elle se déplace en banc dans l'Atlantique et la Méditerranée. Ce poisson est synonyme d'été...

Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, le chef Chistopher Coutanceau élu meilleur chef éco-responsable du guide Michelin 2019. Il vous fera part de son plat signature "La sardine de la tête à la queue" qu'il sert dans son restaurant face à la plage de la concurrence à La Rochelle ...



Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !







L'équipe de l'émission vous recommande Cuisine AZ