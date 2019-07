La vraie recette de la salade niçoise!

publié le 09/07/2019 à 15:03

La salade verte, la salade composées, c'est le produit de nos étés, mais comment la préparer ? Comment la choisir ? comment l’assaisonner ? La réponse dans RTL vous régale!



On trouve des salades partout autour de la planète. La salade aime le voyage. Pas une patrie sans salade même s'il y a des traductions différentes. La salade de chèvre chaud vient d'Italie, la Grèce nous a offert les tomates feta olives. Qui dit salade au saumon, pense Norvège, ou encore la salade Niçoise qui porte son origine dans son nom.



La salade se déguste à toutes les sauces, en entrée ou en accompagnement. Les Français en consommeraient plus de 73 milles tonnes par an...



Grande alliée des régimes car peu calorique, la salade est très riche en fibre et donne un sentiment de satiété. De quoi vous donner bonne conscience en l'associant avec de l'andouillette et des grillades par exemple!

La fraîcheur d'une salade se reconnait à l’œil nu! Nul besoin de tâter,soupeser ou renifler. Une salade bien fraîche présente des feuilles lisses et brillantes, non flétries et exempte de taches.

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Marc Mascetti Maraîcher arboriculteur à Marcoussis. Il travaille 10 variétés de salades sans pesticides, sans engrais et sans irrigation. Vous pouvez retrouver ses produit sur le marché de la place Monge à Paris.





Vitello Tonnato



Ingrédients:

- 2 filet mignon de veau de 800 grammes

- 2 litres de vin blanc

- 2 feuilles de lauriers

- 4 clous de girofle

- 1 carotte

- 1 branche de céleri

- 1 oignon

- 1 pincée de gros sel



Pour la sauce:

- 6 filets d'anchois

- 1 boite de thon à l'huile

- 3 œufs durs

- Poivre







Placez le filet mignon dans une cocotte et couvrez-le du vin blanc et complétez avec de l'eau froide il doit être à moitié immergé.Ajoutez les feuilles de laurier ; les clous de girofle ; la carotte ; la branche de céleri ; l'oignon et une pincée de gros sel . Faites mijoter 1h30 à couvert .





Ôtez le couvercle laissez réduire le jus de cuisson pendant 10 minutes.

Éteignez le feu et laissez refroidir la viande dans son jus puis placer au réfrigérateur pendant une heure au moins.

Sortez le filet mignon de la cocotte et coupez la viande en tranche très fine .

Disposez les tranches dans les assiettes .



Préparez la sauce:

Mixer les filets d'anchois ; le thon ; les oeufs durs coupés en morceau ; les câpres ; Si la sauce devient trop dense diluez avec le jus de cuisson de la viande .



Versez votre sauce sûr le veau en tranche et décorez avec des câpres.





Bruschetta alla caprese



Les ingrédients

2 mozzarella di bufala



1 branche des tomates cerises

basilic ; ail ; sel ; poivre ; huile d'olive





Découpez les tranches de pain 1cm d'épaisseur . Découpez les tomates et la mozza en petits cubes,disposez dans un bol ajoutez l'huile d'olive le sel poivre et basilic . Faire grillées les tranches de pain puis frottez-les légèrement à l'ail . Disposez votre mélange aux tomates et dégustez .









