Alimentation : Mac Lesggy explique pourquoi le sucre est nécessaire pour la santé

Certains disent que l'on devrait s'en passer, qu'ils n'apportent rien à notre corps, et pourtant ! S'ils ne servent à rien, les sucres sont néanmoins indispensables. Au sens large, ces derniers sont les glucides, ces molécules que l'on trouve dans les aliments, fruits légumes, légumineuses ou encore les féculents. Ils permettent de fournir l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner.

Sur les emballages, les glucides sont inscrits à côté des protéines et des lipides. Par exemple, pour 100 grammes de pâtes, on peut lire 72 grammes de glucides... dont 3,7 grammes de sucres. Cette dernière indication peut être confusante, mais il s'agit des sucres simples : le glucose des pâtes, le lactose du lait, le fructose des fruits et, bien sûr, le saccharose de la betterave et de la canne à sucre.

Les sucres simples, également appelés sucres rapides, sont ceux qui passent directement dans le sang lorsque vous les mangez. Ils provoquent les fameux pics de glycémie et, en excès, favorisent le diabète sucré, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. On pourrait totalement se passer de ces derniers, et on ne s'en porterait pas plus mal !

Les sucres complexes pour de l'énergie sur la durée

À part les sucres simples, les glucides comprennent également les sucres complexes, comme l'amidon des pâtes ou des pommes de terre. Ce sont de très longues chaînes de sucres simples, que notre système digestif doit découper en petits morceaux lors de la digestion afin de les assimiler. Résultat, ils passent lentement dans le sang et nous apportent de l'énergie sur une durée de plusieurs heures. Idéal pour l'organisme.

Pour choisir les bons aliments, il suffit de regarder le total glucides. Dans celui-ci, plus la quantité de "dont sucres" est faible, meilleur est l'aliment. Par exemple : un paquet de sucre en poudre comprend 100 grammes de glucides dont 100 grammes de sucres puisque ce n'est que du saccharose. Pour un paquet de biscuits au chocolat, 54 grammes de glucides dont 23 grammes de sucres, ce qui n'est pas terrible non plus.

Les pâtes, elles, contiennent 72 grammes de glucides dont 3,7 grammes de sucres, ce qui est beaucoup mieux. Un bémol néanmoins : lors de la cuisson, les pâtes ramollissent, car les molécules d'amidon se cassent et se transforment en glucose, en sucres simples. Plus vous les cuisez, plus la proportion de glucose augmente, tandis que celle de l'amidon diminue. Pour une assiette de pâtes bonnes pour la santé, il faut alors les manger al dente, à peine cuites. Des pâtes molles et collantes, ce n'est bon ni pour le goût, ni pour la santé !

