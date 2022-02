Alimentation : il serait possible de gagner 10 ans d'espérance de vie, en mangeant plus équilibré

Manger équilibré est bon pour la santé. On le savait, mais désormais les scientifiques l'ont quantifié. Selon une récente étude britannique, si l'on adopte un régime alimentaire varié, sain et équilibré dès l'âge de 20 ans, alors on peut espérer voir son espérance de vie prolongée de près de dix années.

Pour cela, plusieurs chercheurs de l'université Teesside au Royaume-Uni, ont compilé des données provenant de nombreuses études qui s'étaient intéressées à l'effet des régimes et de l'espérance de vie. En parallèle, ils ont également comparé les données d'une étude mondiale sur les causes de décès. Un bilan qui permet d'évaluer la santé d'une population.

Pour arriver à leur conclusion, les chercheurs anglais ont créé un régime "optimal" grâce à la précédente comparaison. Une espérance de vie théorique en somme. Ensuite, ils ont pu déterminer l'espérance de vie liée à un régime occidental classique : de multiples produits transformés, viandes rouges, beaucoup de sucres, peu de fruits et de légumes.

De 3 ans à 10 ans d'espérance de vie en plus

Ainsi, si vous adoptez un régime plus équilibré dès l'âge de 20 ans, alors votre espérance de vie pourrait se voir allonger de 10 ans selon l'étude. Si vous êtes plus âgé, les bénéfices sont loin d'être nuls.

En commençant avant 60 ans, vous pouvez espérer gagner huit années. Enfin, dans le cas où vous adoptez un régime lorsque vous êtes octogénaire, l'apport serait d'environ trois ans et demi. Bien sûr, toutes ces prévisions ne prennent pas en compte d'éventuels problèmes de santé.