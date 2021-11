Michel Cymes explique pourquoi ces 4 sports aident à vivre plus longtemps

La pratique d’une activité physique ou sportive est ultra bénéfique pour votre santé, pour votre longévité. Mais certains sports seraient plus efficaces que d’autres parce qu’ils sont à caractère social. Les sports à caractère social induisent un échange, une interaction entre, au moins, deux personnes. En fait, ce n’est pas uniquement le caractère collectif du sport qui importe mais bien le fait de vivre un moment, une expérience avec une autre personne, ou plusieurs.

C’est ainsi que la pratique régulière du tennis apporterait en moyenne 9,7 années de plus, suivi du badminton avec 6,2 ans, assez loin devant le 3ème sport qui est le foot avec 5 ans de vie en plus. Viennent ensuite le vélo, 3,7 ans et le jogging avec 3,2 ans. Ce sont les conclusions d’une étude danoise reprise par le New York Times.



Le fait de jouer est moins sensible que le fait d’interagir. C’est effectivement l’intuition qu’ont eu les auteurs de cette étude. Ils ont tenu compte des exigences physiques spécifiques à chaque sport mais ils ont aussi pensé que le caractère social du sport pouvait avoir une bonne influence sur l’organisme.

Le sport peut aussi ressouder les couples

D’autres chercheurs ont aussi souligné l’avantage de ce caractère social du sport pour les couples qui tentent de ressouder des liens qui, parfois, se distendent avec le temps.

Ils ont ainsi pu relever que certains sports se révélaient être d’excellents catalyseurs pour ressouder les couples qui battaient de l’aile : ils ont cité l’escalade, engageante physiquement quand même et la voile qui induit un partage des tâches sur le bateau mais aussi un partage des décisions à prendre, comme par exemple lorsqu’il faut décider de quelle route ou de quelle voile pour dompter le vent.

Bien sûr, on peut aussi s’engueuler en pratiquant certains sports. Mais le sport va globalement aider les couples à avoir une gestion solidaire des expériences partagées. Prenons l'exemple de l'escalade. On est accroché, à deux, à la paroi, on a autant besoin du soutien de sa moitié que de la soutenir elle-même.

Et c’est dans ce cadre-là, que l’entraide et l’expérience partagée peuvent contribuer à ressouder le couple qui s’essouffle. Ces expériences partagées sont une excellente occasion, en période de conflit, de faire en sorte que chacun s’efface au profit d’un support commun. Voire même d’un projet commun.