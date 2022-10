Alimentation : comment se préparer à affronter l'hiver ?

Les maladies de l'hiver font leur grand retour et recommencent à circuler. Face au changement de températures, à la diminution de la lumière naturelle et à l'augmentation du stress, comment adapter son alimentation et renforcer son organisme avant l'arrivée du froid ? Voici quelques conseils pour affronter les semaines à venir.

Tout d'abord, il nous faut limiter certaines choses. Comme notre consommation de sucres. Car les sucres augmentent les taux de globules blancs qui se trouvent dans nos organismes. Ainsi, une consommation accrue de sucres fatigue beaucoup plus l'organisme.

Autre habitude à refréner : celle de garnir un peu plus nos assiettes. Contrairement aux idées reçues, manger plus et plus gras sous prétexte qu'il fait plus froid serait une erreur. Les nutritionnistes recommandent donc de conserver une alimentation équilibrée, et de ne pas multiplier les soirées raclettes, par exemple.

Privilégier le "bon" gras

Néanmoins, il faut aussi veiller à ne pas bannir le gras de nos repas. Celui-ci s'avère indispensable pour lutter contre le froid, d'autant plus en période de sobriété énergétique. Le "mauvais gras" est toutefois à éviter. Il faut davantage se focaliser sur les huiles de noix, l'huile d'olive, huile de tournesol, et les poissons gras, comme le saumon, le hareng ou le maquereau. La charcuterie et le fromage sont en revanche exclus de ces recommandations.

Le petit-déjeuner à l'heure hivernale

Côté petit-déjeuner, des adaptations saisonnières sont également à prévoir. Avec l'arrivée des maladies hivernales, les spécialistes invitent à le rendre plus équilibré, afin de fournir au corps une résistance adéquate. On mise donc sur la vitamine C, présente dans les agrumes, mais aussi d'autres fruits comme le raisin ou les kiwis.

Les aliments contenant des fibres, comme les céréales, le pain complet et les noix. Cet ensemble peut être mélangé à un yaourt ou du fromage blanc, pour le calcium. Et pour compléter le tout avec des protéines, il est possible d'ajouter à votre menu un œuf ou du beurre de cacahuète.

Légumes, vitamines et antioxydants

Pour les légumes, optez plutôt pour des poivrons, des carottes, des asperges, du fenouil, ou encore du poireau et du panais, riches en vitamines. Les légumes de saison comme le chou-fleur et le potimarron, gorgés de vitamines B et de minéraux (pour le potiron par exemple), présentent de nombreux avantages. En gratin, en purée, en soupe, ou même crus, faites-vous plaisir. Sans oublier la vitamine A, que l'on trouve dans les brocolis et les épinards. Alterner entre tous ces légumes permet de renforcer le système immunitaire.

Quant aux champignons, antioxydants, ceux-ci ont l'avantage de booster le système immunitaire. Les spécialistes les recommandent. Le gingembre, antibactérien naturel, peut aider à faire plein de vitamines. Enfin, consommer deux produits laitiers par jour maintient l'équilibre de la flore intestinale.

Compléments alimentaires : le vrai du faux

Quid des compléments alimentaires ? Zinc, magnésium, cures de vitamines... Difficile de faire le tri. Car tous ne sont pas vraiment utiles. Les nutritionnistes recommandent de miser sur la vitamine D, de préférence au mois de novembre. Afin de palier le manque de lumière du soleil, moins présente durant la saison hivernale. Pour les maux de ventre, les problèmes de digestion ou de transit intestinal, les cures de probiotiques peuvent aider. Elles sont cependant à débuter avant l'hiver.



En ce qui concerne le reste : zinc, magnésium et autres vitamines, l'automédication reste une mauvaise option. Bien que ces produits soient en vente libre, il faut avant tout consulter son médecin, pour éviter de déstabiliser son organisme en cas d'erreur.

