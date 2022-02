Cuisine : la raclette, les secrets d'une recette qui fait fondre les Français

Les Français fondent pour la raclette ! Ils en consomment un kilogramme par personne et par an. Pour 33% d’entre eux, c’est même leur plat préféré. Mais derrière cette recette simple et magique, c’est un univers insoupçonné à explorer. Mais qu’appelle-t-on exactement raclette ? Il y a bien la "raclette de Savoie" qui bénéficie depuis 2017 du label de qualité IGP (Indication Géographique Protégée) qui a boosté les ventes de 15% par an !

Mais ce fromage de luxe vendu en moyenne 14 euros le kg est une exception sur le marché. Les Français plébiscitent surtout les raclettes des fabricants, vendues en grandes surface, en moyenne 25% moins chères. Qu’est-ce qui justifie un tel écart ? Comment est produit ce fromage prêt à fondre ? Comment font les fabricants pour booster le goût à moindre prix ?

Et bien sûr, pas de raclette sans appareil à raclette : une aubaine pour les vendeurs d’électroménager ! Face au succès du leader Tefal, de nombreux fabricants ont eux aussi lancé leur version et n’ont cessé d’innover. Vendus entre 12,75 euros pièce pour le modèle une personne jusqu’à 250 euros pour les modèles haut de gamme, comment sont produits ces appareils ? Comment font les industriels pour innover et attirer de nouveaux clients ? Enquête sur les batailles cachées autour d’un fromage en or.

