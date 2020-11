Confinement : comment contrer le manque de lumière du jour ?

publié le 13/11/2020 à 17:09

En période de confinement, les sorties se limitent en principe aux besoins essentiels, parfois au travail et à une heure de promenade quotidienne tout au plus. Pourtant, sortir, et faire un plein de soleil, reste une nécessité.

"Une exposition trop faible à la lumière du soleil peut provoquer une multitude de problèmes, comme un affaiblissement des muscles, des difformités aux pieds, certains cancer, la dépression, des problèmes de peau, un gain de poids ou encore des troubles cognitifs", expliquait la médecin généraliste Clare Morrisson au quotidien britannique Metro.

Un risque confirmé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), qui note l'importance d'un bon apport en vitamine D. Cette vitamine "essentielle au bon fonctionnement de notre organisme" peut-être obtenue par plusieurs moyens. Les principaux : le soleil ou l'alimentation.

Le poisson, source importante de vitamine D

La donnée est à prendre en compte dans son choix de repas. L'ANSES préconise en effet de consommer deux portions de poisson par semaine, "dont une portion de poisson gras", comme "le hareng, les sardines, le saumon et le maquereau". Autres produits recommandés : le jaune d’œuf, le beurre ou encore le fromage.

L'Agence offre également des conseils pour assurer, malgré tout, une certaine exposition au soleil. "En cas de confinement à domicile, a fortiori lorsqu’on ne dispose pas de jardin, la synthèse de vitamine D liée à l’exposition au soleil se trouve limitée", note-t-elle. Mais pour y remédier, "il est possible de s’exposer au soleil depuis votre fenêtre ouverte, tout en prenant des précautions face à ses effets néfastes (coups de soleil)".