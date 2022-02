Les recettes pour cuisiner le céleri-rave, ce légume d'hiver plein de vitamines

Le céleri-rave est un légume à la saveur délicate qui gagne à être plus connu. Aussi bon cuit que cru, il est particulièrement apprécié l'hiver et comme tous les légumes racines, il regorge de vitamines. Alors comment mettre du céleri-rave dans nos menus ?

Le céleri-rave est souvent un légume "mal aimé parce qu'il n'est pas très très beau", démarre la cuisinière et auteure Sonia Ezgulian. "Et puis, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors que franchement, il y a plein d'idées, que ce soit cru ou cuit", poursuit-elle.

"Au départ, c'était un ingrédient médicinal et en fait, ce n'est qu'à partir de la Renaissance qu'on le trouve dans les potagers comme un ingrédient de cuisine", détaille Sonia Ezgulian. Le céleri-rave est "source de fibres, c'est très bon pour la santé osseuse et il a un pouvoir antioxydant top et il est hyper riche en vitamines", ajoute-t-elle.

Pour bien le cuisiner, "c'est plus simple d'avoir un couteau bien aiguisé qu'on fait de passer sur tout le pourtour pour enlever cette petite croûte en fait la couche supérieure". "Ensuite, on a vraiment une boule bien blanche, bien ferme. Le céleri-rave, on l'achète toujours bien ferme, pas du tout cabossé", recommande Sonia Ezgulian.

Faites un cordon bleu avec un céleri-rave

Parmi les recettes traditionnelles du céleri-rave, le fameux céleri rémoulade. Mais pour changer, Sonia Ezgulian vous conseille de découper de fines lamelles du légume et d'intercaler entre les tranches du fromage frais et des herbes. Vous pouvez aussi le déguster "comme un steak de légumes", en coupant de belles tranches de céleri-rave que vous faites ensuite cuire dans l'eau bouillante ou à la vapeur avant de les passer à la poêle avec un peu de matières grasses.

Sonia Ezgulian dévoile aussi une variante du steak de céleri-rave. Incisez au milieu de votre lamelle de légume et vous pouvez y "glisser un petit peu de roquefort, des noix ou un peu de jambon cru". Il ne vous reste plus qu'à paner votre préparation et vous avez un cordon bleu original.

Quid des flatulences après consommation du céleri-rave ? "Si on en mange beaucoup cru, effectivement, ça donne effectivement des flatulences. Mais si on le monte en bouillon bien bien cuit, on le digère beaucoup plus facilement", répond Sonia Ezgulian.