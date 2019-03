publié le 11/03/2019 à 11:35

La malbouffe envahit nos rayons et jouit d'un packaging aguicheur. Elle vous tente, et pour peu que vous n'ayez pas pris l'habitude de vous pencher sur les étiquettes, vous empoisonne petit à petit. Michel Cymes nous apprend a bien choisir ses produits en tenant compte de quelques critères simples.





Parmi les produits phares des paniers de courses : le jus d'orange. Les enfants en raffolent et il figure en bonne place dans tous les réfrigérateurs. Le produit n’est pas inintéressant, il contient de la vitamine C. Mais il a un vilain défaut : il est gorgé de sucre. Il ne faut pas en boire plus d’un verre et, surtout, déchiffrer l’étiquette.



Si vous constatez qu’il y a plus de 10 grammes de sucre pour 100 millilitres de boisson, abstenez-vous. Même chose si vous observez que le produit contient autre chose que du jus d’orange et de la vitamine C. Enfin, s'il n’a de jus que le nom et qu’il est indiqué sur l’emballage que c’est un concentré ou un nectar, reposez-le là où vous l’avez trouvé.

Le sucre, l'ennemi numéro 1

Le sucre se trouve partout et plus que jamais dans le "Muesli". Là encore, on a affaire à un produit intéressant parce qu’il vous donne de l’énergie et contient de ces fibres qui facilitent le transit. Mais il faut faire attention à trois choses.





Si le produit contient plus de 60 grammes de glucides pour 100 grammes de Muesli, cela veut dire qu’il est trop sucré. C’est malheureusement souvent le cas des Muesli qui contiennent beaucoup de fruits séchés. Il faut également se méfier des céréales raffinées. Si le produit en contient, vous l’oubliez. Troisième signal d’alerte : la mention "Croustillant." Lisez l’étiquette avec attention mais sachez que cette mention trahit souvent un produit trop gras et trop sucré.

Qu'en est-il des yaourts ?

C’est souvent l’un des 3 produits laitiers que l’on avale dans la journée, "3 produits" correspondant à la recommandation qui nous est faite par les autorités de santé. Le problème, c’est le yaourt aux fruits.



S’il n’y a pas au moins 10 grammes de fruits pour 100 grammes de yaourt, danger. S’il est mentionné que le yaourt contient plus de 8% de sucre, sauvez-vous. Aussi, méfiez-vous de la mention 0%. Cela veut dire qu’on a débarrassé votre yaourt du gras qu’il contenait mais qu’on a remplacé ça par des agents de texture et des arômes artificiels. Et ça, moins vous en avalez, mieux c’est.