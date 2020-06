Michel Cymes alerte sur la pénurie des dons du sang

publié le 14/06/2020 à 10:25

Comme tous les 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. Pour le donner il faut respecter certaines conditions qui sont nombreuses.

Il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50kg. Si vous êtes sous antibiotiques ou si vous en avez pris il y a moins de deux semaines, vous ne pouvez pas donner votre sang. Si vous avez eu de la fièvre récemment, si vous ressortez d'une opération ou encore si vous avez un antécédent au paludisme vous ne donnerez pas votre sang non plus. Puis, il y a ces contrindications évidentes liées à l'hépatite, au virus du SIDA ou puisque c'est de saison, au coronavirus.

La pénurie est pourtant très importante :-25% de dons de sang par rapport à la même période l'an dernier. La crise sanitaire refroidit un peu mais il n'y a pourtant aucun risque à donner son sang. Sur les lieux de collecte en ce moment, tout est organisé pour que les règles de distanciation soit respectées, le flux des donneurs est géré pour qu'ils soient loin les uns des autres, le personnel porte des masques et respecte les gestes barrières. L'établissement français du sang vous fournit un masque et on vous demande de venir avec un stylo et une gourde.

Et si le donneur se fait rare, cette pénurie est aussi due aux annulations de nombreuses collectes mobiles notamment dans les universités désertées ou les entreprises par exemple. Mais donner son sang est essentiel : pour chaque don, l'établissement Français du sang recherche la présence d'anticorps contre le coronavirus, c'est pour cela qu'un questionnaire est à remplir.