Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / John Wilson

publié le 12/12/2017 à 18:37

Il est enfin temps de retourner dans une galaxie très très lointaine. Deux ans après Le Réveil de la Force, la saga Star Wars se poursuit avec Les Derniers Jedi. Réalisé par Rian Johnson, le film se déroulera juste après le dénouement de l'épisode 7 quand Rey retrouve Luke Skywalker exilé sur la planète Anch-To.



Depuis ces dernières images, les cerveaux des fans bouillonnent. Qu'est-il arrivé au Maître Jedi ? Pourquoi parait-il si sombre ? Leia va-t-elle continuer son combat contre le Premier Ordre sans Han Solo ? Et qui sont les parents de Rey ? Autant de questions qui auront bientôt des réponses.

Dès le mercredi 13 décembre, le public pourra découvrir Star Wars 8 dans les salles obscures. En attendant, RTL Super vous fait vivre cet événement mondial en direct avec articles pour vous (re)plonger dans les coulisses du film de Rian Johnson. Dans quelques heures, vous trouverez notre critique, des théories et des décryptages, sans oublier des papiers pour vous rafraîchir la mémoire. Prêt(e)s à passer en vitesse lumière ?

Suivez en direct l'arrivée de "Star Wars 8" en France

02h20 - La saga Star Wars se poursuit avec Les Derniers Jedi. Oui, mais face à ce titre énigmatique, on peut s'interroger. Luke Skywalker est-il le "dernier Jedi" du titre du film ? Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, a levé le voile sur l'un des mystères qui entourent Luke Skywalker dans le film. Attention spoilers !



01h24 - Pour les incollables de la saga, ce nouvel opus soulève pleins d'interrogations. Parmi elles, que peut-on attendre des retrouvailles entre Luke et R2-D2 qui avaient été séparés par des événements entre les épisodes 6 et 7 ? RTL vous donne sa théorie.



00h24 - Pour être incollable avant d'aller voir Star Wars 8, on vous rappelle les 7 détails importants que vous avez pu louper dans les trailers (spoilers).



23h26 - Et voilà, c'est fini. L'épisode I de la saga La menace fantôme est terminé. La semaine prochaine, TF1 vous propose la l'épisode II L'attaque des clones.



22h44 - Vous souhaitez aller voir Star Wars 8 demain ? Voici les 9 infos à connaître sur Les Derniers Jedi.



21h12 - On espère que vous êtes devant votre télé pour regarder La Menace Fantôme (épisode 1) sur TF1. L'occasion de se (re)plonger, entre autres, dans les origines d'Anakin Skywalker...

20h00 - Mais au fait ? Par quel épisode démarré la saga Star Wars lorsqu'on n'y connaît rien ? Découvrez les deux chronologies possibles pour découvrir la plus grande saga intergalactique.



19h10 - Découvrez les 3 raisons de craquer pour le porg, la nouvelle mascotte de la saga aux yeux ronds.



18h53 - Mark Hamill (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren)... Tout le casting de Star Wars 8 est à Londres pour l'avant-première du film. Découvrez le tapis rouge de la soirée.

Join us LIVE from the red carpet @RoyalAlbertHall for #TheLastJedi European Royal Premiere! In Partnership with O2 https://t.co/Ak8qrXtZXi — Star Wars UK (@StarWarsUK) 12 décembre 2017

18h42 - Après plus de deux ans d'attente, le nouveau Star Wars arrive enfin sur les écrans. Signé Rian Johnson, ce nouvel épisode répond à de nombreuses questions laissées en suspens depuis l'épisode 7. Découvrez nos avis sans spoilers.

18h30 - Bienvenue sur notre live consacré à la sortie de Star Wars 8 en France.