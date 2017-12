publié le 11/12/2017 à 12:25

Les acteurs de la franchise Star Wars doivent tenir leurs langues. Le travail d'équilibriste qu'ils doivent exécuter pour faire la promotion du prochain volet du mythique space-opera est admirable. Les contrats qu'ils ont signé avec Disney sont rigoureux et ils savent que le moindre élément d'importance - voire le moindre spoiler - serait catastrophique pour les fans. Sans compter sur l'impact que de trop lourdes révélations auraient sur les premières entrées et le bouche-à-oreille qui fait et défait des films.



Mark Hamill, l'homme derrière le légendaire Jedi Luke Skywalker, s'est livré à cette contorsion auprès de nos confrères du Figaro. Dans cette interview, chacune de ses réponses commence par un amusé "Je ne peux rien vous dire" ou "Je ne veux pas trop en dévoiler". Malgré l'instance, Mark Hamill tient bon. Quelques particules d'indices subsistent de ses mots néanmoins.

La scène introductive

Si on connait les premiers mots de l'Episode VIII, il y a fort à parier que le film débutera là où les spectateurs ont été abandonnés à la fin du Réveil de la Force. "Vous allez voir que l'épisode VIII démarre exactement là où s'était arrêté le précédent, lorsque Rey tend son sabre laser à Luke, raconte Mark Hamill. Le raccord sera facile car on va voir ce qui arrive juste après cette scène."

Sa tenue noire

Les théories vont souvent bon train. Chaque élément du décor, chaque accessoire, chaque vêtement peut avoir son importance. Il est vrai que Star Wars est un univers très codifié. Les gentils Jedi ont des sabres laser bleus et verts et les méchants Sith font vrombir leurs lames écarlates. Chaque couleur à un sens caché.



La princesse Leia est habillée de blanc et Dark Vador était recouvert de noir. Quelle ne fut la surprise des fans en découvrant les affiches de l'Episode VIII où Luke Skywalker, la mine sévère, est couvert de noir. Aurait-il rejoint le côté obscur de la Force ? Mark Hamill semble balayer cette possibilité : "Je vous rappelle que j'étais vêtu de noir dans Le retour du Jedi et que je ne suis pas devenu méchant pour autant... Il faut se méfier des interprétations car de nombreux fans en savent plus que moi sur Luke Skywalker grâce aux livres ou aux histoires parallèles de Star Wars."

Le rôle de Carrie Fisher

La princesse Leia était pressentie pour être un élément clef de l'intrigue de l'Episode IX. La mort de l'actrice Carrie Fisher et l'annonce de son non-remplacement pourrait avoir conduit les créateurs à avancer certains rebondissements à l'Episode VIII. Les fans ont hâte de savoir le rôle qu'elle va jouer et comment la saga va lui rendre hommage.



"Carrie Fisher est simplement irremplaçable !, commence Mark Hamill (...) Elle est merveilleuse dans Les derniers Jedi et les producteurs avaient prévu encore bien plus pour elle et son fils Kylo Ren dans l'Episode IX. C'est triste car nous aurions tant souhaité qu'elle soit avec nous…" Le plan originel de l'intrigue a donc été grandement modifié. Il faudra attendre le 13 décembre 2017 pour découvrir à quel point.