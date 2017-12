"'Star Wars' reste avant tout une histoire de famille", pour un spécialiste de la saga

publié le 13/12/2017 à 14:54

40 ans que la saga Star Wars fait vibrer les fans du monde entier. Et ce 13 décembre, pour la sortie de Star Wars 8, l'émotion est toujours intacte. Un sentiment que partage Patrice Girod, l'un des plus grands spécialistes de la saga en France, qui avait 10 lorsque La Guerre des Étoiles est sorti.



"Cela a été une expérience incroyable. J'étais dans l'immersion complète, George Lucas m'a pris par la main et je suis devenu Luke Skywalker pendant 2 heures, parce que c'était tellement réaliste", commence-t-il au micro de RTL.

Patrice Girod est désormais un des plus grands spécialistes français du sujet. "La nature même de Star Wars est une sorte de soap-opera, c'est-à-dire que c'est une histoire de père, de fils, d'amant, de sœur, couplé avec de la chevalerie et des épées laser (...) ce n'est pas de la science-fiction. Star Wars reste une histoire de famille et c'est comme Dallas, ça parle à tout le monde. C'est donc finalement très terrien quelque part", poursuit-il.

Deux chronologies dans la Saga "Star Wars"

Mais comment se repérer dans cette saga iconique qui possède déjà 8 épisodes ? Deux chronologies s'affrontent chez les fans, la chronologique (du premier au septième épisode) et l'historique (4,5,6,1,2,3,7). C'est d'ailleurs cette dernière que préconise Patrice Girod.



"L'épisode 4 [La Guerre des Étoiles] a la meilleure narration. C'est une histoire très simple d'un jeune garçon qui quitte sa famille pour accomplir son destin. Commencez par celui-là et vous allez voir comment l'intrigue se met en place et vous découvrirez toute la virtuosité de la saga".

Depuis plus de 20 ans, Patrice Girod a écrit trois livres sur la saga, dont Star Wars, objet du mythe en collaboration avec Arnaud Grumberg, aux éditions Hachette Heroes. Les deux hommes vont aussi faire l'ouverture ce samedi 16 décembre d'une galerie à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dédiée à la saga.



Il est un expert, mais surtout un fan de Star Wars qui a pu participer au tournage de l'épisode 1 (La Menace Fantôme) en tant que figurant. "Je suis la voix du premier droïde de Star Wars à se faire exploser", confie-t-il.