publié le 11/12/2017 à 22:42

Après plus de deux ans d'attente, nous avons pu voir Star Wars 8. Et dire qu'il est le film le plus attendu de cette fin d'année est un doux euphémisme. Depuis un an, Disney et LucasFilm attisent l'impatience des fans à coups de trailers sombres, d'images saisissantes et de quelques interviews distillées dans les médias. Le mercredi 13 décembre, le public français découvrira enfin si Luke a basculé du Côté Obscur, si l'identité des parents de Rey sera dévoilée, et sera ému par l'ultime apparition de Carrier Fisher dans le costume de Leia Organa.



En attendant de voir le film qui se déroule juste après Le Réveil de la Force (épisode 7), la rédaction de RTL Super vous entraîne dans une galaxie très très lointaine à partir de demain dès 18h01. Vous découvrirez des interviews inédites du casting de Star Wars 8 de Mark Hamill (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey), sans oublier le réalisateur Rian Johnson, Oscar Isaac (Poe Dameron) et John Boyega (Finn). mais aussi nos critiques et nos analyses. Vous saurez tout sur Star Wars 8, avec et sans spoilers. Pas de panique, il vous sera signalé par des GIFs les articles qui pourront vous dévoiler les moments-clefs de l'intrigue.



Nos réseaux sociaux ((Twitter, Facebook et Instagram) passent aussi en vitesse lumière pour vous faire vibrer toute la soirée, l’événement cinématographique de l'année. En attendant de découvrir ce que RTL Super vous a concocté, on vous laisse (re)découvrir les dernières informations sur l'intrigue des Derniers Jedi, mais aussi les théories les plus invraisemblables, sans oublier les détails que vous avez pu louper dans les dernières bandes-annonces.