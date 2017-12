Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / John Wilson

Après deux ans d'attente, Star Wars 8 arrive enfin sur les écrans. Réalisé par Rian Johnson (Looper), il se déroule juste après les événements du Réveil de la Force (épisode 7) signé J.J. Abrams. Deux ans que les fans attendent de savoir ce qui a pu pousser Luke Skywalker, héros de la saga originelle, à s'exiler sur la planète Ahch-To. Des mois aussi qu'ils se demandent qui peuvent bien être les parents de Rey, héroïne de la nouvelle saga, et brûlent de savoir si Kylo Ren va tuer sa mère Leia, après avoir assassiné son père Han Solo à la fin de l'épisode 7.



Grâce aux bandes-annonces, intenses et sombres, on sait déjà que Rey va suivre une formation Jedi avec Luke Skywalker, Leia continue son combat contre le Premier Ordre, tandis que Kylo Ren essaye toujours de repousser le côté Lumineux de la Force. Plus qu'un épisode Star Wars, Les Derniers Jedi est aussi un hommage à Carrie Fisher (Leia Organa), décédée peu de temps après le tournage.

Alors, que vaut Star Wars 8 ? Est-il le "meilleur film de cette fin d'année" ? Découvrez nos critiques du film, sans spoilers.

Capucine Trollion, journaliste RTL Super

"Si vous pensiez avoir vu tout Star Wars 8 grâce aux bandes-annonces, sachez que ce n'est pas le cas. Rian Johnson surprend du début à la fin de l'intrigue. Ce space opera vous en met plein la vue, cajole (et brise) votre cœur de fans. Mark Hamill et Adam Driver offrent des performances au sommet pour leurs personnages et il est difficile de ne pas être ému quand apparaît Carrie Fisher à l'écran.



Quant à Rey, elle continue de montrer qu'elle est la digne héritière de cette nouvelle saga. Le passage de flambeau entre J.J Abrams (épisode 7) et Rian Johnson est réussi et il nous tarde de découvrir l'épisode 9".

Sylvain Zimmermann, journaliste RTL

"Le nouveau Star Wars est épique, virtuose, très riche visuellement, mais surtout inattendu. Les Derniers Jedi déjoue tous les pronostics, toutes les théories, toutes les certitudes. Luke Skywalker, brisé, sombre, pour ne pas dire inquiétant, nous avait pourtant mis en garde dans les bandes-annonces habilement distillées au fil de l’année : 'Cela ne va pas se passer comme vous le pensez !' Il faut toujours écouter ce bon vieux chevalier Jedi. L’épisode 8 surprend, déroute. Le film est jalonné de fausses pistes. À l’image du personnage de Rey, qui cherche à savoir qui elle est et Kylo Ren, plus torturé que jamais, le long-métrage navigue sans cesse entre lumière et obscurité, passant d’un ton grave à un style plus léger en une poignée de parsecs.

Pour son premier Star Wars (avant une future trilogie déjà commandée par Disney), Rian Johnson signe un film ambitieux, inclassable, qui cite abondamment les précédents épisodes (plusieurs scènes ne manqueront pas de faire sursauter les fans) tout en redéfinissant les codes. The Last Jedi (le titre original) prolonge la saga née il y a 40 ans en lui offrant des perspectives nouvelles, de nouveaux arcs narratifs à explorer, un après Skywalker ? Preuve que l’univers créé par George Lucas semble infini, inépuisable.



Le réalisateur de Looper aime ses personnages, il s’attarde longtemps sur chacun pour leur donner de la profondeur, une authenticité. Aux côtés de Rey (qui confirme son statut de nouvelle icône), Finn, Poe Dameron, mais aussi Rose (la nouvelle héroïne) prennent une ampleur incroyable. Les méchants ne sont pas laissés de côté non plus. Le général Hux et la capitaine Phasma ont également droit à de grands moments.



Rian Johnson offre aussi des scènes de batailles spatiales d’un réalisme inouï, parmi les plus belles montrées au cinéma. Les Derniers Jedi interroge plus largement sur la place de l’individu, son destin dans le monde, et aborde une question centrale dans la mythologie Star Wars : l’équilibre sera-t-il apporté par l’élu(e) ? Pour le savoir, rendez-vous dans les salles obscures, la lumière sera (en partie) faite au bout d’un voyage étourdissant de 2h30".

Antoine Daccord, journaliste RTL

"Pas de pilotage automatique dans les étoiles, l’histoire ne va nul part là ou l’on pouvait l’attendre dans les dizaines de théories élaborées par les fans depuis 2 ans. Luke Skywalker, Kylo Rien, Leïa et Rey vous réservent de belles surprises. On en comprend davantage sur la Force, et on a déjà hâte de connaître la suite. La scène d’ouverture - dans l’espace évidemment comme le veut la tradition - offre des images époustouflantes servies par une réalisation de haut niveau, portée par une tension qui vous coupe le souffle. Enfin des prises de vue de scènes de batailles dans l’espace au plus proche des vaisseaux et des pilotes. des décors splendides, une photo très réussie et des effets spéciaux au maximum.

Beaucoup d’humour (un peu trop peut-être) comme il y en a toujours eu dans Star Wars, beaucoup de clin d’oeils aux précédents volets, sans en abuser, tout en se permettant de jouer avec les codes de la saga comme l’on a commencé à le faire dans l’épisode 7. L’histoire avance et prépare déjà la fin de la saga, et la suite de la franchise".