publié le 28/12/2016 à 12:21

Comment évoquer Star Wars sans la princesse Leia ? La sœur jumelle de Luke Skywalker, fille de Dark Vador et Padmé, leader de l'Alliance Rebelle, épouse de Han Solo et mère de Kylo Ren. Une figure incontournable de la galaxie et de la pop culture. Sans oublier ses iconiques macarons, qui seront pour toujours associés à Carrie Fisher. Sa mort survenue le 27 décembre laisse une galaxie endeuillée, tout comme le casting de la saga.



C'est en 1977 que Carrie Fisher endosse les macarons et la verve de la princesse Leia dans Un nouvel espoir. On découvre une leader des Rebelles, qui n'a pas la langue dans sa poche, se défend au blaster, et refuse (au départ) les avances d'Han Solo, le "voyou" de la bande. Très vite, les dialogues entre les deux personnages deviennent cultes, dont le "Je t'aime... Je sais", dans l'épisode 5 et leur premier baiser. 32 ans plus tard, ils se retrouvent dans Le Réveil de la Force, toujours unis, malgré une longue séparation.

Il en est de même avec Mark Hamill dans Le retour du Jedi où Leia comprend qu'elle est la soeur jumelle du jeune homme. Enfin, l'épisode 7 a permis à Carrie Fisher d'accéder à un nouveau rôle en tant que Leia, celui d'une Générale de la Rébellion, marquée par les pertes de son fils et son mari. (Re)vivez ainsi les 6 meilleures scènes de Carrie Fisher dans la saga, d'hier à aujourd'hui.