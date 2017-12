"Star Wars" : dans quel ordre regarder les trilogies ?

publié le 12/12/2017 à 09:56

Pas facile de se repérer dans une galaxie très très lointaine. À l'approche de la sortie de Star Wars 8, nombreux sont les fans à se lancer dans un marathon de la saga pour (re)voir les précédents épisodes. Mais, par où commencer ? Certes, depuis 40 ans, l'univers est presque infinie de dichotomies : côté Lumineux et Obscur de la Force, Jedi contre Sith, Rébellion contre l'Empire... Cela n'empêche pas la communauté de fans de se déchirer sur l'ordre des films, surtout lorsqu'il s'agit de conseiller un(e) néophyte.



Pour vous aider à y voir plus clair et préparer au mieux votre aventure pour Star Wars 8, la rédaction vous dévoile les deux chronologies possibles. Si vous ne souhaitez pas être victime d'une once de spoilers avant de plonger dans le mythologique univers de Star Wars, passez votre chemin et demandez conseil à un ami, jeune Padawan.

Deux grands courants s'affrontent sur le sujet : les fans qui prônent le respect absolu de la chronologie de l'histoire et avancent qu'il faut visionner d'abord la trilogie la plus récente (1997-2003), aussi baptisée "prélogie" pour les épisodes 1,2 et 3, avant d'attaquer les épisodes originels : Un Nouvel Espoir (1977), L'Empire contre-attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983) pour les épisodes 4,5 et 6. Nous allons essayer de revenir avec vous sur les principaux arguments qui pèsent en faveur de l'une et de l'autre des deux théories.

Le courant chronologique : épisodes 1,2,3,4,5,6,7

"Quand tu commences un bouquin, est-ce que ça t'arrive souvent de l'ouvrir au milieu", s'agace un aficionado sur un forum consacré à la question. Les partisans de l'ordre chronologique sont nombreux dans la communauté des fans de Star Wars. Pour eux, l'affaire est simple : le spectateur doit suivre l'épopée de la famille Skywalker depuis le délitement de la République intergalactique jusqu'à la chute de l'Empire. Parmi les puristes, on distingue même un avant et un après la bataille de Yavin, qui clôture l'épisode IV, le reste du film ne constituant qu'une sorte de prologue pour relancer l'intrigue et ouvrir la deuxième partie de la saga.



Cette faction des fans de Star Wars possède un argument de poids. GeorgeLucas, le créateur de la saga, a récemment confié que les trois opus les plus récents de Star Wars - à savoir La Menace fantôme (1999), La Guerre des clones (2002) et La Revanche des Sith (2005) - avaient été conçus de façon à être vus indépendamment des précédents. Il conseillait même aux non-initiés de commencer par la "prélogie", avant d'attaquer ses premiers films.

Le courant historique : épisodes 4,5,6,1,2,3,7

Tout le monde ne s'accorde pas encore avec les partisans de la chronologie. Certains passionnés préfèrent respecter l'ordre de sortie des films et regarder les épisodes 4,5 et 6 avant d'attaquer les épisodes 1,2 et 3. Les tenants cette théorie plus historique que chronologique ont plusieurs arguments à faire valoir. Le gouffre technologique qui existe entre la première et la deuxième trilogie risque de décontenancer le téléspectateur. Il faut souligner qu'on passe tout de même à des animations en images de synthèse relativement léchées à des effets spéciaux en partie réalisés à partir de maquettes en carton filmées en gros plan.



Mais certains ressorts de l'intrigue peuvent être aussi amoindris pour le spectateur qui aurait déjà vu les épisodes 1,2 et 3. La confrontation entre Luke Skywalker et Dark Vador dans l'Empire contre-attaque, qui se solde par le célèbre "Non. Je suis ton père", ne ferait plus sursauter le néophyte comme ses prédécesseurs. La même théorie s'applique à la découverte de véritable identité de Leia, du vieux Ben Kenobi ou encore de l'hôte de Luke Skywalker sur le système Dagobah.



Dans un sondage conduit auprès de plus de 26.000 fans sur le site hitek.fr, les partisans de la chronologie paraissent majoritaires avec 49,8% des suffrages contre 40,2% des voix pour les tenants de la ligne historique. Une nouvelle minorité vote cependant pour une troisième option, épisodes 4,5,1,2, 3 et 6.