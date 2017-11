publié le 28/11/2017 à 17:05

Le 10 octobre 2017, la toile est fébrile, et les fans inconditionnels de Star Wars retiennent leur souffle : la nouvelle bande-annonce de l’épisode 8, Les Derniers Jedi, est lâchée. Enfin, les spectateurs retrouvent avec émoi Carrie Fisher et Mark Hamill. D'emblée, les théories vont de bon train. Que veulent dire ces images inédites ? Rey va-t-elle tomber du côté obscur de la Force ? Kylo Ren va-t-il tuer sa mère ? Les théories les plus folles fusent.



Pourtant, néophytes comme aficionados de la première heure n'ont d'yeux que pour un personnage, ou plus exactement une créature : le porg. Il s'agit d'une croquignolette bestiole entre le pingouin et le hamster. La nouvelle mascotte de la saga apparaît au côté de Chewbacca dans le cockpit du Faucon Millenium. Difficile de faire mieux comme entrée dans l'univers Star Wars.

L'animal n’apparaît que trois secondes mais son cri strident et ses gros yeux globuleux suffisent à l’ériger au rang de phénomène. Comment ça, vous n’avez toujours pas succombé à son charme ? Alors voici trois raisons de craquer.



1. Le porg a été pensé pour nous attendrir

Dans un communiqué, l’un des responsables de LucasFilms, Pablo Hidalgo, ne fait pas de mystère quant aux origines du porg. S’il nous apprend dans un premier temps, et de façon très factuelle, que l’espèce vit dans des nids sur Ahch-To, la planète où Luke Skywalker va former Rey, la suite de ses propos ne laisse aucune ambiguïté quant à sa fonction mercantile.



"Vous allez tomber dans ces yeux profonds et émouvants. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir un porg comme animal de compagnie", ajoute-t-il. Vous pouvez donc céder à sa "mignonitude" sans honte. Tout est fait pour.

2. C’est la star des produits dérivés

Cela a toujours été l’un des grands axes stratégiques de Disney : le merchandising. Pour l’épisode 7, Le Réveil de la Force, la star des produits dérivés était BB-8, le petit et chou droïde. Figure déjà dépassée, par l’adorable porg donc.



Qu’importe votre âge : vous en aurez forcément sous le sapin. La vraie question est : sous quelle forme ? Il existe déjà kyrielle de peluches, figurines, mugs… et même un livre, très premier degré, narrant l’amitié de l’espèce avec Chewbacca.

Un porg en peluche Crédit : capture d'écran Amazon

Chewbacca & les porgs Crédit : Hachette Disney

3. C’est déjà un phénomène viral

À quoi mesure-t-on l’ampleur d’un phénomène ? À son taux de viralité bien sûr. Et dire que les internautes se sont réappropriés le porg serait un doux euphémisme. Montages, détournements plus ou moins réussis (et plus ou moins drôles, aussi) : il y a pour tous les goûts. C’est simple, le porg peut déjà se targuer d’être inscrit dans la mythologie de Star Wars… Voire de l’histoire des plus célèbres créatures de la pop culture.