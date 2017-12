Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Qui dit "indices que vous avez pu louper", dit aussi "spoilers". Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Star Wars 8, passez votre chemin car la suite du texte contient des spoilers.



Depuis un an, Star Wars 8 a dévoilé quelques-uns de ses mystères dans deux bandes-annonces et quelques teasers. On a pu ainsi découvrir que Luke a peur de la Force de Rey, Kylo Ren est toujours tiraillé entre la Lumière et l'Obscurité et Rey va devenir la prisonnière du Suprême Leader Snoke. Sans oublier deux énormes batailles qui se dérouleront sur la nouvelle planète Crait, mais aussi dans l'espace, entre l'Alliance Rebelle et le Premier Ordre.

Mais, avez-vous bien regardé toutes les images ? Car certains détails cachés auraient pu vous échapper. La rédaction de RTL.fr vous aide à décrypter ces 7 indices qui ne sautent pas aux yeux et permettent d'en savoir plus sur l'intrigue du film le plus attendu de 2017.

1. Les origines de l'Ordre Jedi dévoilées

Luke Skywalker pourrait faire des recherches sur les origines de l'Ordre Jedi. Une quête qui semblerait logique, puisque Luke a l'air de vouloir en finir avec les Jedi. Dans quel but ? Peut-être pour aller plus loin dans la Force et fonder un nouvel Ordre qui s'affranchirait de la séparation entre la Lumière (les Jedi) et l'Obscurité (les Sith).



Dans la mythologie Star Wars, cette philosophie est appliquée par les Jedi Gris, qui ne choisissent donc pas un côté de la Force. Pour y parvenir, il faudra donc que Luke trouve les archives de l'Ordre Jedi qui racontent l'histoire de la Force. Les précieux documents se trouveraient sur l'île d'Ahch-To, qui abrite le premier temple Jedi.

2. Rey aura une épreuve d'initiation comme Luke dans l'épisode 5

C'est un secret de Polichinelle : Rey va bien suivre une formation Jedi avec Luke sur Ahch-To. En plus des entraînements au sabre laser et de la méditation, Rey va devoir passer une épreuve d'initiation, comme celle passée par Luke sur Dagobah dans l'épisode 5, au cours de laquelle il affronte ses propres peurs.



Il semblerait bien que la jeune femme devra faire face à son côté obscur, comme on le voit dans l'image : elle a un air menaçant et se trouve face à Luke Skywalker. Reste à savoir si elle aura la force de repousser sa peur et sa colère qui mènent au Côté Obscur.

3. Vers une alliance entre Kylo Ren et Rey ?

C'est sans doute l'image la plus simple, mais aussi la plus puissante de la deuxième bande-annonce. Perturbée par la Force qu'elle ressent, Rey a bien du mal à se définir et à trouver sa place. Dans les dernières secondes de la vidéo, on peut l'entendre demander de l'aide, disant qu'elle a "besoin de quelqu'un qui me montre ma place dans tout cela" et cet appel a pour réponse un geste, celui d'une main tendue de la part de Kylo Ren.



Ce geste signifie-t-il qu'il y aura une alliance entre les deux supposés ennemis ? Ont-ils des liens de parenté ou sont-ils juste attirés par leur Force respective ? Le suspense est à son comble.

4. Luke Skywalker est prêt à quitter Ahch-To

C'est une image qui fera vibrer les fans de saga originelle. Elle montre surtout que Luke est prêt à quitter la planète Ahch-To avec Rey, Chewbacca et R2-D2. Les trois héros s'y sont en effet rendus à la fin de Star Wars 7 pour retrouver Luke. Dans le making of de Star Wars 8, dévoilé il y a quelques mois, on avait d'ailleurs un aperçu du départ du Jedi : il portait une longue cape noire et un sac en bandoulière.



Reste à savoir ce qui l'a convaincu de quitter son exil... Leia est-elle en danger ? Ou Rey a-t-elle réussi à faire comprendre à Luke qu'il doit retourner se battre pour l'Alliance Rebelle ? Le doute est permis.

5. Finn et Rose vont infiltrer le Premier Ordre

Comme les rebelles menés par Jyn Erso dans Rogue One pour récupérer les plans de l'Étoile Noire, ou Luke et Han Solo dans La Guerre des Étoiles pour secourir Leia, Finn et Rose vont infiltrer le camp ennemi dans Star Wars 8.



Sorti de son coma, après son combat au sabre laser contre Kylo Ren dans l'épisode 7, Finn fera équipe avec la nouvelle héroïne de la saga. Les deux héros portent les costumes d'officiers du Premier Ordre. Nul doute que c'est à ce moment-là que Finn va retrouver la capitaine Phasma, qu'il avait jetée dans le vide-ordures dans l'épisode 7.



6. Leia pourrait ressentir la présence de Luke

Il se pourrait bien que cette scène se déroule pendant une autre bataille entre l'Alliance Rebelle et le Premier Ordre. C'est là que Kylo Ren va mener une attaque contre le vaisseau de sa mère. Liés par la Force, les deux Skywalker vont ressentir qu'ils sont face à face, ce qui devrait arrêter Kylo Ren à deux doigts d'ouvrir le feu.



L'image de ce nouveau trailer nous montrerait Leia quelques instants avant que son fils n'arrive vers elle, à moins qu'elle ressente la présence de Luke à bord du Faucon Millenium.

7. Finn et Rey à nouveau réunis

Dans le making-of du film diffusé en juillet dernier, on aperçoit John Boyega et Daisy Ridley partager un beau moment de complicité. Séparés à la fin de Star Wars 7, Finn et Rey (de retour de sa mission pour retrouver Luke Skywalker) devraient se retrouver.



Rey porte ici une nouvelle tenue de Jedi, signe de son entraînement avec Luke. Finn est en tenue d'officier. La scène pourrait se dérouler après sa mission d'infiltration du Premier Ordre avec Rose. Nos deux héros pourraient se retrouver sur la planète Crait, caractérisée par son sol en sel blanc, comme semble l'indiquer l'image.