publié le 10/12/2017 à 08:20

Les aficionados de Star Wars touchent au but. Dans quelques jours, quelques heures même, sortira enfin dans les salles obscures le septième épisode la saga intergalactique, Les derniers Jedi.



Un épisode particulièrement attendu puisque son prédécesseur, Le Réveil de la Force, finissait sur un véritable coup de théâtre laissant de nombreux points d’interrogations.

Quid de cette mystérieuse rencontre entre Rey et Luke ? Finn va-t-il se réveiller ? Après avoir assassiné son père Han Solo, Kylo Ren va-t-il poursuivre son œuvre en tuant sa mère Leia ?

Autant de zones d’ombres qui font tourner la machine à fantasmes des fans à plein régime, chacun y allant de sa petite prédiction.



Aussi, voici notre humble sélection de folles théories quant au prochain épisode, classées de la plus plausible à la plus farfelue.



Cela va sans dire, mais on le dit tout de même : ces spéculations se basant sur les intrigues des volets précédents, l'article sera généreux en spoilers.

1. Rey, fille de Han Solo et de la princesse Leia

Daisy Ridley et Natalie Portman Crédit : AFP

Rey serait la fille de Han Solo et de la princesse Leia, soit la sœur de Ben Solo/Kylo Ren. Voilà une théorie qui a la vie dure, tant nombre d’aficionados du space opera (nous inclus, il fut un temps) en sont intimement convaincus.



Pour appuyer les propos, certains n’hésitent pas à mettre en évidence la ressemblance physique entre Daisy Ridley, l’interprète de Rey, et Natalie Portman, qui incarnait Padmé dans la prélogie (soit la mère de Leia, vous suivez ?).



S’il est vrai que les deux comédiennes partagent plusieurs caractéristiques physiques communes, leur accorder une filiation fictionnelle reste assez hasardeux.



D’abord, parce que les réactions de Han Solo et Leia envers Rey dans Star Wars 7 ne sont pas franchement celles de parents idéaux ou ne serait-ce qu’inquiets. À moins que le baroudeur de l’espace ne fasse semblant, il apparaît très clairement qu’il ne connaît pas l’héroïne au début du Réveil de la Force.



Certes, il pourrait bien juste donner le change. Mais dans quel but ? Pour la protéger ? Mais de quoi ?



Et puis, cela serait le toupet. Dans la mesure où s’il s’agit bien de son père, cela suggère qu’avec Leia, ils ont abandonné Rey rapidement sans vraiment se soucier de son sort, cette dernière (sur)vivant en pillant des épaves.



Han Solo décrit même Jakku comme "une décharge". Décharge où il aurait laissé la chair de sa chair ? Réfléchissons un peu : cela n’a pas sens (ou alors le contrebandier est beaucoup plus cruel que nous ne le pensions).

2. Kylo Ren, un espion rebelle ?

Voici une autre théorie qui a le vent en poupe, mais qui ne tient pas vraiment si l’on suit à la loupe l’épisode 7 et les attitudes des différents personnages.



Leia n’aurait jamais mis en place un plan aussi risqué, et encore moins Luke, qui sait parfaitement à quel point il est dangereux de flirter avec le côté obscur de la Force (il suffit de réviser son propre arc narratif… voire celui de son père). Comme disait Yoda "le côté obscur est facile d’accès".



Enfin, dans Le Réveil de la Force, Leia implore Han Solo de "ramener leur fils à la maison". Dès lors, il apparaît totalement incohérent qu’elle souhaite ramener un agent qu’elle aurait elle-même infiltré dans les rangs ennemis.



3. Snoke serait Boba Fett

Boba Fett fait sa dernière apparition dans "Le Retour du Jedi". Crédit : LucasFilm Ltd.

Pierre angulaire de la nouvelle trilogie, Snoke demeure aussi l’un des personnages les plus mystérieux dont on ne sait que peu de choses – si ce n’est qu’il a une soif de pouvoir typique des grands méchants de blockbuster. Savoir qui il est réellement taraude les inconditionnels autant que la question des parents de Rey.



Palpatine, un inquisiteur… Si de nombreux noms circulent, l’un revient régulièrement sur les forums : celui de Boba Fett. Personnage énigmatique et ultra populaire, nous n’avons jamais su exactement comment le chasseur de prime est décédé.



D’autant plus que l’âge colle, et qu’il aurait toutes les raisons de détester les héros Han Solo et Luke Skywalker. Et de façon plus pragmatique et mercantile, le faire revenir serait un énorme coup (médiatique plus que scénaristique) pour les studios.



Petite ombre au tableau : si Boba Fett fut un protagoniste puissant et craint, rien n’indique qu’il ait déjà eu un rapport avec la Force (et encore moins avec un leader suprême in fine).



Et l’argument "il peut apprendre la Force sur le tard" n’est que peu convaincant, tant il se prête à absolument tous les personnages de la saga. Ce qui élargit quasi à l’infini la liste des prétendants au costume de Snoke.

4. Jar Jar Binks serait Snoke

Jar Jar Binks, personnage inspiré de Dingo selon George Lucas, est une créature "Gungan" naïve et influençable. Crédit : Capture d'écran YouTube

Si Reddit est un vivier inépuisable de théories absurdes, celle-ci a, sans contestation possible, la palme. Jar Jar Binks, personnage ô combien détesté par les fans tirerait en réalité toutes les ficelles du côté obscur de la Force et bien plus encore.



Fait amusant, alors que le protagoniste provoque l’ire des spectateurs pour et par son comportement potache, une frange du public est convaincue que son rôle d’idiot du village lui sert de couverture.



Déjà en 2015, le magazine Wired affirmait que Palpatine n’était qu’un pantin de Jar Jar Binks. Le propos prête à sourire, mais dire qu’il incarne la nouvelle némesis de la saga est peu crédible.



D’autant plus quand on sait que Snoke quittera sa forme d’hologramme de l’épisode 7 pour apparaître en chair et en os dans le huitième.



Quelques photos, dévoilant un aspect vulnérable et décharné ont d’ailleurs été partagé par Disney. A moins que Jar Jar, en plus de passer pour un benêt comme personne, maîtrise aussi l’art du travestissement ?



Bonus : les porgs vont dominer la galaxie

Chewbacca et son compagnon Porg dans "Star Wars 8" Crédit : The Walt Disney Company France

Derrière leur design croquignolet à souhait, ces hybrides mi-hamster mi-pingouin seraient en réalité de terribles prédateurs. Avec un seul dessein : conquérir la galaxie en anéantissant tout individu sur leur passage, qu’importe de quel côté de la Force il se situe.



Quelle serait la méthode des porgs ? Difficile à dire. Peut-être que leur cri strident est une arme redoutable, car insupportable pour le commun des Jedi. Ou qu’ils manipulent le brave Chewbacca, usant de sa force pour anéantir leur adversaire.





Ou encore que, comme les Aliens de Ridley Scott, ils peuvent pénétrer un hôte afin d’entamer une monstrueuse mutation.



On doit bien l’avouer, on vient d’inventer cette théorie de toute pièce. Avouez pourtant qu’elle serait particulièrement jouissive, transformant l’épopée intersidérale en film d’horreur totalement à contre-courant de ces fêtes de fin d’année.