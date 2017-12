publié le 08/12/2017 à 10:10

C'est sûrement l'un des moments les plus attendus : les retrouvailles entre Luke Skywalker et R2-D2 dans Star Wars 8. Le Jedi et le petit droïde ont fait vibrer des générations de fans depuis leur première rencontre sur la planète Tatooine dans La Guerre des Étoiles (épisode 4) jusqu'au Retour du Jedi (épisode 6).



Ensuite, c'est plus ou moins flou. Luke et R2-D2 étaient ensemble lorsque Luke formait des Padawan, dont Kylo Ren, le fils de Leia et Han Solo. Une chose est sûre, ils ont été séparés lorsque ce dernier a rejoint le Côté Obscur.

Pour des raisons encore mystérieuses, R2-D2 se retrouve de nouveau avec Leia et C-3PO du côté de l'Alliance Rebelle, mais il est éteint depuis le départ de Luke. Ce n'est qu'à la fin du Réveil de la Force (épisode 7), lorsque le morceau de la carte conduisant au Jedi est retrouvé, que le droïde s'éveille.

Et la dernière fois qu'on l'aperçoit, c'est sur la planète Anch-To, où s'est réfugié Luke. Peu de doute possible, Luke et R2-D2 vont bien se retrouver. Mais qu'attendre de cette scène ?



R2-D2 et Chewbacca sur Anch-To à la fin du "Réveil de la Force" Crédit : capture d'écran YouTube

De l'émotion pour les fans, bien évidemment

Cela va de se soi. Des années que les fans Star Wars attendent de retrouver les deux héros côte à côte. Reste à savoir si Rian Johnson s'est inspiré de la réplique d'Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness), qui retrouve R2-D2 sur Tatooine (épisode 4) des années après La revanche des Sith : "Hello There" (Salut toi).



Dans tous les cas, on espère que R2-D2 accueillera son ami de longue date avec ses bips si célèbres. Quant à Luke, s'il ne prononce pas la réplique d'Obi-Wan Kenobi, on peut s'attendre à une phrase aussi courte, mais efficace.

Des révélations sur le passé de Luke Skywalker ?

Une fois le temps des retrouvailles passé, il est possible que Luke se confie à Rey sur son passé. N'oublions que R2-D2 était avec lui lorsque les Chevaliers de Ren ont détruit ce qui serait le temple Jedi où Luke enseignait, comme on a pu le voir dans les trailers.



Une épreuve plus que difficile qui a poussé Luke à s'exiler. La présence du droïde lui permettra peut-être de se confier à Rey, voire de découvrir en images ce qu'il s'est passé.



R2-D2 a pu en effet enregistrer les hologrammes de certaines scènes. Il peut aussi détenir un document de la plus haute importance. Il l'a déjà fait auparavant : il détenait les plans d'accès à l'Étoile Noire et le message de Leia pour Obi-Wan dans La Guerre des Etoiles et la carte pour rejoindre Luke dans Le Réveil de la Force.



Dans l'épisode 7 et la bande-annonce de l'épisode 8, le Jedi pose d'ailleurs sa main sur la tête du droïde, dont la lumière passe du bleu au rouge. Signe qu'il s'éteint ou qu'il se sent en danger. Luke a pu lui transmettre des informations de cette manière... Plus que quelques jours à attendre pour le découvrir.



Luke et R2-D2 après l'attaque des Chevaliers de Ren Crédit : Giphy