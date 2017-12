Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

publié le 04/12/2017 à 16:23

Dire qu’il s’agit du film le plus attendu de l’année 2017 est un euphémisme. Le 13 décembre prochain, sortira (enfin) le huitième épisode de la saga Star Wars.



Après le succès renversant du précédent chapitre, Le Réveil de la Force, qui a amassé plus de deux milliards de billets verts au box-office, les attentes sont grandes. D’autant plus que les questions, hypothèses et théories prolifèrent à chaque nouvelle vidéo ou photo partagée.

Avant de découvrir Les Derniers Jedi dans les salles obscures, voici un petit récapitulatif de tout ce qu’il faut avoir en tête avant la sortie du long-métrage. Cela va sans dire, mais on le dit tout de même : si vous n’avez pas vu les épisodes précédents de la franchise créée par George Lucas, plus particulièrement le septième, ne poursuivez pas la lecture de cet article.

1. Luke est bien le "dernier Jedi"

Luke Skywalker récupère son sabre dans "Star Wars 8" Crédit : capture d'écran YouTube

Il apparaît dans les ultimes minutes de l’épisode 7. Le personnage de Luke Skywalker devrait gagner en importance dans ce nouveau volet. Plus important encore : on devrait apprendre pourquoi il s’est exilé toutes ces années, plus précisément sur la planète Ahch-To, où il entraînera Rey. Est-il bel et bien le "dernier Jedi", comme aime l’affirmer le cinéaste Rian Johson ?





Dans un entretien au New York Times, le réalisateur l’assure : "il y a toujours une marge de manœuvre dans ces films (…) mais dans notre histoire, il est vraiment le dernier des Jedi. Il s'est retiré seul sur cette île, pour des raisons inconnues". Proposition, totalement au hasard : former un nouveau successeur ?

2. Rey va être formée par Luke

Rey semble happée par une Force obscure dans le nouveau teaser de "Star Wars 8" Crédit : capture d'écran YouTube

Lorsqu’elle rencontre Luke à la fin de l'épisode 7, ce dernier n’est plus un héros, mais un homme ravagé. Il vit en ermite. Si elle voit en lui un sauveur inopiné, prêt à rejoindre l’Alliance Rebelle, il devrait surtout devenir son mentor, lui enseignant l’art de maîtriser la Force.



Mais à quel point ? Les différentes bandes-annonces et spots TV montrent un Luke dépassé par le potentiel de son apprentie, bien plus effrayé que fier ou impressionné. Et si, comme son ancien élève, Ben Solo/Kylo Ren, Rey passait du Côté obscur ? Après un premier échec, le frère de Leia n’a plus le droit à l’erreur.

3. Kylo Ren est toujours tiraillé entre l’obscurité et la Lumière

À l’instar de Dark Vador, son modèle, Kylo Ren est tourmenté, peinant à choisir son camp. La Lumière ou le Côté obscur ? Pour beaucoup, il n’est qu’un simple pion de Snoke, seul personnage qui tire véritablement les ficelles. Et si son parricide semble avoir scellé sa destinée, rien n’est assuré.



Dans la dernière bande-annonce diffusée, le jeune homme semble longuement hésiter à tirer sur un vaisseau dans lequel se trouve Leia… On est donc en droit de penser que sa mère ou Rey réussiront là où Han Solo a échoué : ramener le jeune homme du côté de la Lumière.

4. Leia Organa fera ses adieux à la saga

La disparition subite de la comédienne Carrie Fisher, le 27 décembre 2016, a été un choc pour toute la galaxie Star Wars, et a provoqué un déluge d’émotions. De façon plus terre à terre, elle a également causé quelques soucis aux réalisateurs et producteurs de la nouvelle trilogie. Que faire de son personnage ? Après bien des bouleversements et coups de théâtre, c’est désormais sûr et certain : Leia Organa ne reviendra pas dans Star Wars 9. Cet épisode sera donc son dernier.



L’intrigue autour du personnage est restée inchangée. On retrouvera donc l’héroïne endeuillée par la mort de Han Solo, fragilisée mais toujours aussi déterminée, puisque assurant pleinement son rôle de cheffe de la Rébellion. Elle aura d'ailleurs fort à faire, puisque de nombreuses tensions devraient régner au sein de l’Alliance.

5. Snoke, pour la première fois en chair et en os

Snoke "en chair et en os" Crédit : EMPIRE

Le grand antagoniste de cette nouvelle ère gagne en importance, mais aussi en apparence. Il faut dire que sa forme d’hologramme, l’unique dans laquelle il apparaît dans Le Réveil de la Force, a laissé plus d’un fan de la saga quelque peu dubitatif.



Cette fois-ci, le mentor de Kylo Ren sera visible en chair et en os (version numérique puisqu'il est animé en "performance capture" par Andy Serkis). Disney a d’ailleurs partagé une photo du personnage, à l'allure vulnérable et décharnée, par le biais du magazine Empire. Gageons que le protagoniste soit tout de même plus effrayant dans le film que sur le cliché.

6. Finn va sortir du coma

C’est un secret de Polichinelle : Finn va bel et bien se remettre de sa blessure infligée par Kylo Ren dans Le Réveil de la Force. Et selon une fuite du script, repris par divers sites américains dont Movie Pilot, sa convalescence risque d’être mouvementée.



Selon cette fuite, l’épisode 8 devrait s’ouvrir sur les funérailles d'Han Solo. Un événement interrompu par un attentat visant directement Leia. Si l’entreprise s’avère infructueuse, la cheffe de la Rébellion ne compte pas en rester là. Elle devrait demander à Finn de retrouver le commanditaire de l’attaque.



Si les rumeurs autour du scénario s'avèrent exactes, il s’agirait là d’un joli clin d’œil à la mission d’Anakin et Obi-Wan dans l’épisode 2, enquêtant sur le responsable de l’attentat manqué contre Padmée.



7. La planète Crait, pierre angulaire du scénario

Visible dans les deux trailers, cette mystérieuse planète semble être l’un des principaux terrains de jeu du long-métrage. Il s'agirait d'une "ancienne base rebelle maintenant abandonnée", selon les dires de Rian Johnson.



Le sol serait composé d’une couche de sel sous laquelle se situent les minéraux rouges. D’où la fameuse poussière rouge sang (une métaphore belliqueuse plutôt évidente) quand les vaisseaux frôlent la planète.

8. Rose, une nouvelle héroïne à suivre

Kelly Marie Tran interprète le rôle de Rose dans "Star Wars 8 : Les Derniers Jedi". Crédit : Capture d'écran YouTube

L'héroïsme au féminin ne sera pas l'apanage de Rey et Leia. Rose, le nouveau personnage campé par l'actrice Kelly Marie Tran, pourrait bien leur griller la politesse. Présenté comme un membre exceptionnelle de la Résistance, son arc narratif sera solidement relié à celui de Finn.



"Elle n’est pas un soldat, ne cherche pas à être une héroïne, et se retrouve jetée d’une manière très importante dans l’une des aventures de ce film, avec Finn", a expliqué Rian Johnson. Certaines théories affirment même qu'elle connaissait le jeune homme alors qu'il était Stormtrooper.

9. On en saura (enfin) plus sur la capitaine Phasma

Sous-exploitée dans Star Wars 7, la capitaine Phasma est sans aucun doute l’héritière de Boba Fett, autre personnage fort de la saga entouré de mystères irrésolus. Face à sa voix quasi robotique et son casque imposant, le public s’est épris du personnage joué par Gwendoline Christie (alias Brienne de Torth dans Game of Thrones).





Bas les masques : dans cette nouvelle itération, on devrait enfin apprendre comment la capitaine a intégré le Premier Ordre. Mais, plus encore, ce qui se cache derrière cette protection chromée.

Bonus : le porg pourrait bien être la star du film

Les Porgs sont les nouvelles créatures de "Star Wars 8" Crédit : capture d'écran YouTube

C'est la nouvelle mascotte de la saga. À mi-chemin entre le hamster et le pingouin, cette adorable bébête a fait sa première apparition dans une bande-annonce diffusée le 10 octobre dernier, au côté de Chewbacca dans le cockpit du Faucon Millenium.



Une entrée en matière aussi efficace que fugace : trois petites secondes et un cri strident ont suffi à ériger l’espèce au rang de phénomène.