La saga imaginée par George Lucas met en scène 4 personnages féminins forts. Qui de Leia, Padmé, Rey ou Jyn vous correspond le plus ?

Crédit : Lucasfilm/Disney Leia, Padme, Rey et Jyn, des héroïnes combattives

par Arièle Bonte publié le 25/12/2016 à 13:26

Elles sont quatre figures féminines à se partager l'univers Star Wars. Il y a l'orpheline, celle dont on ne sait rien de sa famille mais qui maîtrise la Force (Rey), la princesse qui n'a rien de la fille en détresse (Leia), la femme aimée, génie politique qui a préféré renoncer à la vie plutôt que de suivre son bien-aimé dans sa folie du pouvoir (Padmé) et enfin l'anti-héroïne qui mène une rébellion presque à son insu (Jyn).



Courageuses et fortes, ces quatre femmes sont des personnages-clés de la saga étoilée, des modèles du 7ème art auxquels le public féminin peut s'identifier (à plus ou moins grande mesure).



À l'occasion de la sortie de Rogue One, mettant en scène une Jyn Erso peu bavarde mais déterminée à prouver que son père n'est pas le traître désigné par la Rébellion, la rédaction de Girls vous propose un test pour découvrir quelle héroïne de Star Wars sommeille en vous. Que la Force soit avec vous.