Les fans l'attendent depuis deux ans. Et si les plus chanceux d'entre eux pourront aller voir Star Wars : Les Derniers Jedi dès sa sortie, mercredi 13 décembre. Pour les autres, l’attente va risque d'être longue et la crainte de se faire spoiler grandissante.



Après le succès renversant du précédent chapitre, Le Réveil de la Force, qui a amassé plus de deux milliards de billets verts au box-office, les attentes sont grandes. D’autant plus que les questions, hypothèses et théories prolifèrent à chaque nouvelle vidéo ou photo partagée. En attendant de pouvoir se rendre au cinéma sans qu'une personne tierce ne vous dévoile d'éléments clés du film, il existe plusieurs méthodes pour éviter les révélations non souhaitées.

Des extensions mises au point pour bloquer les possibles spoilers sont disponibles. Sur Google Chrome, Force Block et Star Wars Spoilers Blocker sont des logiciels qui analysent les pages Internet ouvertes et les bloquent s’ils estiment qu’elles représentent un risque de contenir des informations sur le septième épisode de la saga. Avec une citation inspirée du film, un avertissement apparaît et demande à l’utilisateur s’il souhaite continuer ou stopper la recherche.

C’est en se basant sur des mots-clés concernant le dernier opus que l’extension peut bloquer les menaces. Si une page contient les mots "Les derniers Jedi", "Skywalker" ou encore "Rey", prénom d’un des personnages principaux, elle sera automatiquement bloquée.

Sur les réseaux sociaux

Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus fréquentés et ses utilisateurs ne sont pas à l’abri de spoilers. Avec Tweetdeck, il est possible de bloquer n’importe quel mot ou hashtag. Cette option est disponible dans les paramètres Twitter. Et pour plus de sécurité, il est conseillé de bloquer autant "Star Wars" que "StarWars", par exemple.



Facebook est l'un des territoires les plus dangereux et exposés à de possibles révélations. Mais là encore une parade existe, grace à Facebook Purity, une extension disponible sur une grande partie des navigateurs, les publications contenant certains mots-clés sont automatiquement bloquées et n'apparaîtront pas sur la page d’accueil.





Sur YouTube, certains commentaires peuvent faire l’objet de spoilers. Sur le navigateur Firefox, il est possible de les cacher selon certains critères déterminés dans les paramètres avec YouTube Comment Snob. Pour Google Chrome, No Youtube Comment cachera l’ensemble des commentaires sans sélection particulière.



Pour les utilisateurs de Firefox, il faudra passer par la configuration de module comme Fox Replace pour remplacer certains mots par d’autres lors d’une recherche. Ainsi on peut échanger les mots "Stars Wars" et "Obi-Wan" afin de brouiller les pistes. Les résultats, souvent drôles, sont plutôt efficaces.