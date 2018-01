publié le 10/01/2018 à 19:01

Ils ont un rêve en commun : se retrouver le 12 mai prochain sur la scène de Lisbonne dans la peau du représentant ou de la représentante de la France au concours Eurovision. France 2 a décidé, cette année, de ne pas désigner le candidat tricolore via un comité de sélection mais d'ouvrir une élection via un télé-crochet baptisé Destination Eurovision.



Présentée par Garou, cette émission verra 18 candidats défiler devant un jury composé d'Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem et de trois autres jurés internationaux. Après les deux premiers prime time, dont le premier sera diffusé samedi 13 janvier, 8 finalistes se mesureront et le vainqueur sera désigné à moitié par les voix des juges mais aussi à 50% par le public.

Petit à petit, la production dévoile l'identité des futurs participants, et ainsi l'identité du futur ou de la future représentant(e). On constatera la présence de plusieurs visages connus, passés par les différents télé-crochets dont Lisandro Cuxi, natif de Lisbonne et vainqueur de la 6e saison de The Voice.

Jane Constance

"Je suis une fille positive, joyeuse. Je suis aveugle, mais ça ne m'intéresserait pas de voir, parce que c'est ma force". Jane Constance est une candidate déterminée et qui sait exactement ce qu'elle veut et qui parle simplement de sa cécité. "J'écoute différemment c'est comme un sixième sens", dit-elle sans jamais se départir de son sourire.



Côté musique, cette Mauricienne n'est pas une inconnue. Elle a crevé l'écran lors de la deuxième saison de The Voice Kids, qu'elle a remporté en étant coachée par Patrick Fiori. Pour Destination Eurovision, elle interprétera Un jour, j'ai rêvé.

Nassi

Inspiré par Jacques Brel, Francis Cabrel et Georges Brassens, Nassi s'est lancé dans la musique où il a été connu pour avoir signé des textes pour Kendji Girac ou Soprano, entre autres. Mais cette fois-ci c'est en solo qu'il veut percer et présentera à Destination Eurovision un titre inédit : Rêve de gamin.

Ehla

Léa, alias Ehla est elle aussi une habituée des télé-crochets. Elle a même remporté Pop Star 2013 avec le groupe The Mess. À 28 ans, elle présente un titre intitulé J'ai cru, qui a la particularité d'avoir été co-écrit avec Grand Corps Malade. "Des fois tu prends une claque, et là c'était le cas", confie l'artiste dans la vidéo de présentation de la chanteuse.

Lisandro Cuxi

Certainement pas le moins connu de la bande. Âgé de 18 ans, il a fini vainqueur de la saison 6 de The Voice et participe à de nombreuses émissions à la télévision, à l'image de celle en hommage à Johnny Hallyday samedi 6 janvier sur TF1. Natif de Lisbonne, qu'il a quitté en 2009 avec sa mère, il espère être sur la scène portugaise le 12 mai avec sa chanson Eva, dont le refrain est en anglais.

Enéa

Sonia Boraso n'est pas une débutante dans l'univers de l'Eurovision. Ainsi elle était il y a un an présente dans le jury français de l'Eurovision. Auteure et compositrice, elle tente cette fois de se lancer en tant que chanteuse dans le compétition. "De pouvoir participer à l'Eurovision donnerait tout leur sens aux dix dernières années de ma vie", livre-t-elle dans sa vidéo de présentation. Elle présentera I'll be There, une chanson en partie en Anglais.

Max Cinnamon

Un autre jeune talent à la double culture. Max Cinnamon a 16 ans et a vécu à Londres jusqu'à l'âge de 11 ans. La musique, il baigne dedans depuis l'âge de 4 ans lorsqu'il a commencé à prendre des cours de violon et de chant. Forcément bilingue, sa chanson Ailleurs sera partiellement dans la langue de Shakespeare.

