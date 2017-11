publié le 16/11/2017 à 23:56

Un "Golden buzzer" était inattendu. Alors que des magiciens incroyables, des acrobates étourdissants ou encore un duo de danseurs insolites avaient jusqu'ici alimenté la soirée, Soprano a utilisé son buzzer pour une chanteuse à la voix quelconque, mais aux textes diablement piquants.



Laura Laune arrivait comme un Ovni, guitare sèche à la main, début de chanson qui laissait dubitatif puis un festival d'humour noir, trash et même grivois. Éric Antoine finissait par terre et sur le ventre, Hélène Ségara n'en croyait pas ses oreilles chastes et Kamel Ouali avait des yeux grands ouverts.

Et finalement, c'est un Soprano estomaqué qui se laisse séduire et lâche un "Golden buzzer". C'est la créativité et l'humour sans filtre, mais jamais obscène qui l'on emporté. Elle a même osé jouer avec le risque de suppression qui a plané sur l'émission. Sans passer par les délibérations, Laura Laune file donc en finale, la prise de risques a payé.

La jeune chanteuse aux allures de troubadour avait déjà séduit et choqué les jurés lors des auditions, provoquant l'hilarité autant que la stupeur.