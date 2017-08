publié le 10/08/2017 à 11:28

Lisandro Cuxi ne perd pas de temps. Le grand gagnant de la dernière édition de The Voice va publier son premier album le 15 septembre prochain. Intitulé Ma Bonne Étoile, il est composé de treize chansons dont le single qui porte le disque, Danser.



Le jeune chanteur a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram mercredi 9 août, seulement trois mois après sa victoire dans le télé-crochet de TF1. Le protégé de M. Pokora avait réussi à conquérir le jury et les téléspectateurs par ses interprétations toujours originales et pleine d'émotion.

Très généreux avec ses fans, Lisandro Cuxi a accompagné cette annonce d'un petit cadeau en dévoilant la version portugaise de Danser. Le clip de la chanson, tourné au Sénégal, a d'ailleurs été dévoilé il y a quelques jours sur YouTube. Un avant goût des autres morceaux de l'album, qui promettent d'être joyeux et rythmés.

> Lisandro Cuxi - Danser