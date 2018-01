publié le 05/01/2018 à 16:00

Soirée exceptionnelle sur TF1 samedi 6 janvier. La chaîne va diffuser en prime time (à partir de 21 heures) Johnny, toute la musique qu'ils aiment, une émission en hommage à la star du rock, décédée des suites d'un cancer du poumon le 6 décembre 2017.



Initialement prévu pour célébrer la sortie de l'album On a tous quelque chose de Johnny, dans les bacs depuis le 17 novembre 2017, ce rendez-vous a finalement pris une toute autre tournure compte tenu de la disparition du chanteur. L'émission a été enregistrée après les funérailles de "l'idole des jeunes" à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt).

Cette soirée sera l'occasion pour de nombreuses personnalités de la variété française de rendre hommage au répertoire de Johnny Hallyday en interprétant ses plus grands tubes tels que Marie, Retiens la nuit, L'envie, Gabrielle, Je te promets ou encore Quelque chose de Tennessee. À partir d'images d'archives, Johnny Hallyday lui-même livrera l'origine de chacun de ses morceaux et se confiera sur la façon dont il aimait les interpréter sur scène.

Quelles personnalités sur scène ?

De Florent Pagny à Louane en passant par Nolwenn Leroy, Garou, Benjamin Biolay, Slimane, Kendji Girac ou encore Thomas Dutronc, Amel Bent, Calogero, Raphaël, Lisandro Cuxi, FFF, Gaëtan Roussel et Gauvain Sers, toutes les personnalités qui ont collaboré avec l'artiste dans ses derniers mois pour l'album On a tous quelque chose de Johnny seront présentes durant ce prime exceptionnel.



Il interpréteront les titres les plus emblématiques du chanteur, et ensuite chacun expliquera ce que "l'idole des jeunes" représentait à ses yeux et les raisons pour lesquelles il / elle a tenu à reprendre un titre plutôt qu'un autre.



Pour les accompagner, ce ne sont autre que les musiciens de la star qui seront aux commandes, emmenés par le guitariste et proche de Johnny Yarol Poupaud.



Si la soirée ne sera pas animée par un animateur de TF1, elle sera pour autant introduite et conclue par l'acteur et fidèle ami du chanteur Jean Reno. Après ce prime exceptionnel, TF1 poursuivra son hommage en diffusant à partir de 23h15 Johnny Hallyday, les plus grands duos.